Asier Garitano se indigna con Borja Garcés por ausentarse de un partido sin permiso del club para irse a una boda

El técnico del Leganés, Asier Garitano, se ha mostrado muy enfadado con la actitud que ha tenido el delantero Borja Garcés, que tras haberle denegado el permiso para asistir este sábado a una boda, el jugador ha desobedecido al club y se ha ausentado del encuentro ante el Tenerife.

El entrenador se ha pronunciado sobre el asunto en la rueda de prensa tras haber perdido 1-2 contra el Tenerife. Garitano ha declarado: "Hace dos días me pide permiso para asistir a una boda hoy. No se lo doy. Creo que vuelve a pedírselo al club y que se le dice que no puede ser. Y, sin permiso, hoy a la mañana no viene y se va a una boda a Melilla. A mí eso me parece una aberración, una auténtica barbaridad. Mientras yo esté aquí, sé lo que voy a hacer".

Mientras yo esté en este equipo, no volverá a vestir la camiseta del club

Además, Garitano ha continuado explicando : "No se lo voy a consentir absolutamente a ninguno. Sea un jugador querido por mí o que yo no quería. No acepto esas situaciones absolutamente de nadie. Estemos como estemos y pase lo que pase ese chico ahora mismo, y mientras yo esté en este equipo, no volverá a vestir la camiseta del club", indicó.

Asimismo, el entrenador ha comentado cuál ha sido la reacción del vestuario al enterarse de la noticia: "Se ha quedado esta mañana... imagínate. Es una cosa que yo no la había visto nunca. Yo sé lo que voy a hacer yo y ya está".

Por otro lado, Garitano ha concluido diciendo: "El respeto lo tengo, absolutamente de todo el mundo. Además la situación de Borja no es una falta de respeto al entrenador, es una falta de respeto a todo el mundo. A mí, a los jugadores, al club, a la ciudad... a todos" y ha explicado que no sabe si podría romperse la cesión del futbolista, quien pertenece al Atlético de Madrid, ante una situación como esta.