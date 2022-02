La temporada de la Juventus es la más complicada que ha vivido el club en la última década. La salida abrupta de Cristiano, los problemas físicos de Chiellini y la fallida renovación de Dybala han dejado al equipo ante la imposibilidad de luchar por el campeonato y la obligación de terminar entre los cuatro primeros. Con este panorama Allegri ha tirado de una expresión de hípica, ‘corto musso’ -la victoria de un caballo justo por unos centímetros de hocico-, para explicar que cualquier resultado vale para lograr el objetivo y que siempre será ajustado. Para Villarreal, el efecto Vlahovic intentará contrarrestar las importantes bajas.

Estilo: conservador

Allegri ha tirado de practicidad sin complejos y se adapta a los rivales convenientemente. El problema que tiene es que no podrá defender con sus mejores defensas; de hecho el exmadridista Danilo apunta a titular como central. Está claro que la Juve tiene mejores atacantes de defensores pero la principal característica de este equipo es que se agarra los partidos desesperadamente, lo que le acaba dando muchos puntos gracias a la calidad individual de hombres como Cuadrado, Dybala, Morata o Vlahovic. Este último es un delantero que puede marcar época en Turín.

Estrella: Vlahovic

Acaba de llegar y ya le han puesto el cartel de crack. El serbio es un delantero clásico, una referencia en el área y tiene una gran capacidad de remate y un gran manejo de la pierna izquierda. Pero lo que lo hace más temible es su mentalidad; tiene la mirada de quien no hace prisioneros. En la Fiorentina su rendimiento ha sido espectacular y en la Juve no ha dudado en tomar el dorsal siete, el que dejó en agosto Cristiano; preguntado por ello dejó claro que le daba igual y que él se encargaría de que ese número fuera asociado a Vlahovic en los próximos años. Por lo visto en sus primeros partidos, puede no andar desencaminado.

Debilidad: bajas en defensa

Parece una elegía hablar de debilidad juventina pero es la realidad. Y la clave puede estar en los 37 años que ya ha cumplido Chiellini. El gran central no ha podido tener continuidad este temporada y la zaga de Allegri lo ha pagado. Bonucci baja mucho el nivel sin él, y pese a que De Lijt ha dado un paso adelante, el Villarreal atacará a una defensa de cuatro en la que Danilo será central, por las lesiones de Rugani, Bonucci y Chiellini. En este panorama, además, el centro del campo no ayuda y es objeto de críticas durante toda la temporada.