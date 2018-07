Argentina y Colombia se verán las caras en cuartos de final

La Argentina de Leo Messi, 'Kun' Agûero y compañía se medirá a la Colombia de James Rodríguez y Radamel Falcao en el encuentro más destacado de los cuartos de final de la Copa América, que se cerraron este domingo con un cuadro en el que también se enfrentarán Brasil y Paraguay, que se cruzarían contra albicelestes o cafeteros, mientras que en el otro lado aparecen el Chile-Uruguay y el Bolivia-Perú.

El duelo entre la anfitriona, Chile, y la vigente campeona, Uruguay, será el que abra fuego en estos cuartos de final, después de que 'la Roja' se clasificase sin apuros como primera del grupo A y que 'la Celeste' acabase como la mejor tercera al empatar con Paraguay en el último encuentro del grupo B.

Bolivia o Perú serán la 'Cenicienta' de las semifinales, puesto que nadie contaba con 'la Verde' ni con 'la Blanquirroja' tan lejos en el torneo, siendo segundas del grupo A y el C superando a Ecuador o México y a Colombia o Venezuela respectivamente.

Este sábado será el duelo estrella de los cuartos de final, en el que la líder del grupo B, Argentina, bailará con la 'más fea', una Colombia que se hizo con el último billete disponible como la segunda mejor tercera, tras caer ante Venezuela y no poder superar a Perú en la última jornada del grupo C, a pesar de haber ganado a Brasil.

Cerrarán los cuartos de final la sorprendente Paraguay, a la que no lograron derrotar ni Argentina ni Uruguay en el grupo B, y una Brasil campeona del grupo C y huérfana de su estrella, Neymar, que no podrá disputar ningún encuentro más en la Copa América por sanción, una ausencia que la 'canarinha' deberá superar para superar al combinado guaraní.