Ancelotti: "Modric muestra que es muy complicado dejarle en el banquillo"

LEER MÁS Luka Modric salva al Madrid del empate a cero contra el Sevilla

"Hemos celebrado con Luka, ha marcado un gran gol, nos ha permitido tener tres puntos más en la tabla, ha aportado mucho cuando ha entrado porque tenía frescura. Él muestra que es muy complicado dejarle en el banquillo, no sólo por el gol de hoy, por cómo entrena todos los días y el ejemplo que es. Es lo más complicado, dejar en el banquillo a un jugador así", dijo.

La rueda de prensa del técnico italiano la acaparó el tema Modric, quien firmó el 1-0 en el minuto 81 contra los andaluces en el Santiago Bernabéu. "Creo que está en la mano de Luka, lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer y tenemos que esperar su decisión. Modric, Kroos, Nacho están en la misma situación, pero el club tendrá tiempo para arreglar todo esto en los próximos meses", dijo sobre la renovación del croata.

"Es muy complicado de gestionar, entiendo lo que puede pensar cuando no juega. Todo el mundo piensa que es el final de su carrera, pero el que no piensa que es el final es él. No parece un jugador de 39 años. De ser el final de carrera, por lo que hace, no es la verdad. No voy a entrar en la cabeza de Modric. La calidad de los minutos es más importante que la cantidad", añadió.

Ancelotti confesó además que tanto él como sus jugadores estuvieron bastante pendientes del árbitro en el primer tiempo, sobre todo después del gol anulado a Lucas Vázquez a los 10 minutos. "Es difícil, para nosotros del fútbol, acostumbrarse a que el VAR entra. El VAR ha nacido para corregir errores obvios. Ahí no era un error obvio. Puede ser que Nacho toca el pie, pero también el balón. La evaluación que ha hecho el árbitro en el partido, que me parecía correcta, ha sido revisada por el VAR", dijo.