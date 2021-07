Ancelotti: “Me gusta el hambre de los veteranos"

La pretemporada: “Lo hemos hecho bien en estos diez días. El equipo ha trabajado mucho. Los jugadores lo han hecho bien. Me he encontrado mucha calidad en los jóvenes y mucho compromiso en los veteranos. Me han gustado mucho estas dos cosas: la calidad que tienen los jóvenes, y el compromiso de jugadores como Carvajal, Nacho, Marcelo, Lucas Vázquez e Isco, que lo han ganado todo en estos años y todavía tienen muchas ganas, ilusión y hambre”.

El estilo del equipo: “Tenemos que tener en cuenta la historia de este club. El equipo tiene que jugar bien, mostrando la calidad que tiene en el campo. También tenemos la necesidad de jugar un fútbol enérgico, con intensidad, que es lo que requiere el fútbol de hoy”.

El fichaje de Alaba: “Es un jugador completo, que tiene mucha calidad. Es muy inteligente en la táctica defensiva. En el Bayern le puse como central en los últimos partidos y lo hizo muy bien. Ha jugado como lateral izquierdo con mucha experiencia e inteligencia. Puede jugar en las dos posiciones e incluso ha jugado de mediocentro con la selección de Austria. Es un jugador completo que lo va a hacer muy bien”.