Ancelotti no descarta a Kroos ante el PSG

Carlo Ancelotti no podrá contar este sábado ante la Real Sociedad con Toni Kroos y Fede Valverde, pero no descarta que el alemán llegue a tiempo para el partido del miércoles frente al PSG en la Liga de Campeones.

Ancelotti no descarta a Kroos para el PSG

Fede Valverde se pierde el partido del sábado por culpa de la gripe, pero es casi seguro que el miércoles podrá disputar el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. En el caso de Tony Kroos se ha mostrado más prudente, pero no descarta su recuperación. El centrocampista alemán sufre un problema muscular en el isquiotibial izquierdo y podría necesitar unos cinco o seis días para recuperarse, como ha señalado Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Parece complicado, pero el técnico italiano prefiere ser optimista.

"Valverde no está disponible para mañana y no tiene problemas para el próximo partido, creo que también Kroos porque es un problema muy pequeño que espero se arregle muy pronto", ha dicho. "Los dos han entrenado los pasados días y no pienso que pierdan condición física en unos días", ha añadido.

El regreso de Alaba y la preparación física

Ancelotti también ha confirmado el regreso del austriaco David Alaba, una vez superados los problemas musculares que le impidieron jugar en Vallecas la última jornada liguera. "Alaba ha empezado a entrenar el martes con el equipo y está bien, jugará mañana sin dudas". Eso significa que también estará disponible para jugar ante el PSG si no hay complicaciones.

Respecto a las lesiones musculares de su plantilla, el técnico del Real Madrid ha admitido que pueden ser producto del cansancio por la falta de rotaciones. "Kroos ha descansado contra el Alavés, no es un problema de cansancio, a veces hay un poco de mala suerte en lo que pasa y tenemos que convivir con las lesiones". "Perfecto no lo he hecho, pero tampoco tan mal como alguno puede creer. Lo hemos hecho bastante bien. Se podría hacer mejor pero también peor. Estoy contento del trabajo que hemos hecho con los preparadores físicos y los médicos", se ha defendido.

Momento clave de la temporada

"Es un periodo de la temporada importante y en este momento el Real Madrid no tiene muchas lesiones, muy pocas. Alaba ha parado siete días por su lesión, Kroos creo que va a parar cinco o seis días. En este momento de la temporada tener pocas lesiones significa que hemos manejado muy bien el aspecto físico de la plantilla. Estamos convencidos". Ancelotti, que ha destacado la importancia del partido que juegan mañana ante la Real Sociedad, se muestra confiado y optimista porque ve bien a su equipo.