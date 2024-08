Ancelotti: "Cuando el problema es claro, la solución también"

"He hablado con él esta semana, le he preguntado si había pasado algo y él me ha dicho que el mensaje era 'fake', que él no ha dicho nada. Está muy contento aquí, está trabajando muy bien. Ha sido uno de los mejores en estos partidos, entonces no hay ningún problema con él", aludió a las supuestas palabras de Rodrygo sobre irse del Real Madrid. "Para mí no hay 'tema Rodrygo' porque en el momento en que he hablado con él, él está muy contento, está muy feliz y encantado porque está jugando. Entonces es un tema que no lo comentamos porque no hay que comentarlo", aseveró el entrenador italiano del conjunto blanco.

Por otra parte, describió como "muy importante" jugar en el Estadio Santiago Bernabéu para este inicio del torneo liguero. "Tenemos ganas de volver, porque hace tiempo que no hemos jugado ahí, y mostrar una buena imagen, ganar el partido y pasar un día feliz", afirmó Ancelotti. Habiendo analizado ese 1-1 de su estreno liguero ante el Mallorca, el técnico merengue fue tajante. "Nos ha faltado en algunos momentos equilibrio y tenemos que trabajar en esto. No es tan complicado intentar buscar la solución. Cuando el problema está claro, también hay una clara solución", argumentó Ancelotti en su rueda de prensa.

"Creo que ésta es un poco la característica, no solo de este equipo, sino de los equipos de los últimos años. Por la presencia de Vinícius jugamos un poco más por banda izquierda, por la calidad que él tiene. Ha sido una característica de este equipo en los últimos años porque también Benzema quería jugar por la izquierda o centro-izquierda, y también Bellingham quería jugar por centro-izquierda", resumió.

Igualmente se habló del francés Kylian Mbappé en la conferencia de Ancelotti. "Yo creo que va a ser un día muy bonito para Mbappé volver por primera vez a jugar en el Bernabéu con la camiseta de Real Madrid. La afición tiene mucha ilusión con él y por cierto él va a jugar por la calidad que tiene, un gran partido, la afición va a disfrutar", apostilló el entrenador del Real Madrid.