Analizamos la polémica final del Valencia - Real Madrid: "A Gil Manzano no se le puede culpar"

Nuestro árbitro de 'Radioestadio', Juan Andújar Oliver, analiza en el programa la polémica final del Valencia - Real Madrid en Mestalla. El colegiado Gil Manzano ha pitado el final segundos antes de un gol de Jude Bellingham, en una acción posterior al córner que parecía la última jugada del duelo.

El propio Hugo Duro, delantero del Valencia, mostró su sorpresa pro el final del partido, con un tanto del Real Madrid que no subió al marcador después de que el árbitro hubiese avisado que el saque de esquina era la última jugada del partido.

"Dijo que era la última y no entiendo por qué tarda en pitar luego. Entiendo al Real Madrid pero el árbitro dijo que era la última", aseguró en Movistar. "Ha estado todo el partido pitando todo", criticó.

"Ha pasado algo inédito, creo que la jugada tenía que parar cuando el Valencia entraba en posesión del balón", ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa posterior al encuentro, para después insistir en que ha sido "algo inédito": "Nunca me ha pasado, pero no hay más que añadir. Después nos ha molestado la roja a Bellingham, que no ha dicho ningún insulto, ha dicho 'fucking goal' y es lo que todos hemos pensado".