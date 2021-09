Alineación del Barcelona hoy ante el Bayern en Champions

El Barcelona abre una nueva edición de la Champions League en el Camp Nou ante el Bayern de Munich. El último precedente no puede ser de peor recuerdo con aquella derrota en cuartos de final 2-8 ante los germanos en Lisboa, en un Barcelona dirigido en aquel momento por Quique Setién.

De aquel once, son cuatro los jugadores que ya no siguen en el equipo azulgrana, Messi, Luis Suárez, Semedo y Arturo Vidal. El técnico holandés recupera a Gerard Pique para el encuentro tras superar el central sus molestias físicas. Otro que llega tocado es Dest. Si el estadounidense no puede ser de la partida, Koeman tendrá que suplirle con Sergi Roberto o Mingueza o inventar una alternativa.

Más problemas tiene en el ataque dónde cuenta con importantes bajas. Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Sergio 'Kun' Agüero y el último en caer, Martin Braithwaite, que está a la espera de ser operado de su rodilla izquierda. Por tanto, el recién llegado Luuk de Jong apunta a la titularidad salvo que opte por la inclusión del canterano Yusuf Demir.

Por su parte, el Bayern llega al duelo contra el Barcelona en un gran momento y en su línea habitual de golear en la Bundesliga con un 5-0 ante el Hertha y un 1-4 ante el RB Leipzig. Sin embargo, Naglesmann ha sido crítico con el juego del equipo. Terminó tocado el último encuentro Lewandowski aunque entrenó en la previa con normalidad. Más difícil lo tiene Gnabry que también fue sustituido ante el RB Leipzig.

Alineación probable del Barcelona:

Barcelona: Ter Stegen; Eric Garcia, Araujo, Piqué; Sergi Roberto, Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong, Jordi Alba; Memphis y Luuk de Jong.

Alineación probable del Bayern de Munich:

Bayern de Múnich: Neuer; Pavard, Upamecano, Lucas Hernández, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry o Musiala, Müller, Sané; y Lewandowski.