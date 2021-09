Hace un año parecían imbatibles y algunos se han olvidado de ellos. Pero el Bayern de hoy no es muy diferente al que ganó el triplete; de hecho en la última Champions cayó eliminado en una épica eliminatoria con el PSG en la que Lewandowski no pudo jugar por lesión. El polaco sigue hoy en su mejor versión y le acompañan jugadores tan talentosos como Kimmich, Goretzka, Sane o Gnabry que completan un ataque temible.

Estilo: sin tregua

Se ha marchado Flick pero Nagelsmann promete seguir el mismo camino. De hecho el joven entrenador ya demostró su gusto por el fútbol a ataque y verticalidad en el Leipzig; él es el gran fichaje de un equipo que sólo se ha retocado con Upamecano y Sabitzer, también procedentes de Leipzig. El Bayern confía en el estilo impuesto en 2020 y de momento el fútbol le da la razón, salvo que el Barça lo evite.

Estrella: Lewandowski

En un verano de desbandada general, el Bayern ha superado la crisis Lewandowski con gran aplomo. El delantero polaco pidió salir, esperando un último reto de élite en la Premier, pero el club se lo negó y no hubo ruptura. Y la prueba de que no la hubo es que Lewa sigue haciendo goles como si no costara. Seis goles en las cuatro primeras y aquí no ha pasado nada; acaba de cumplir 33 años y sigue siendo, posiblemente, el mejor nueve del mundo, y además uno de los mejor rodeados.

Debilidad: la defensa

Un equipo grande acostumbrado a atacar sin tregua, y acostumbrado también a dominar con firmeza su liga nacional, no es un equipo que tenga a su defensa por una fortaleza. De hecho ha comenzado el año con más dudas que el anterior. Sin Alaba, Upamecano trata de acoplarse a su pareja de centrales, pero el francés sigue cometiendo errores graves. Sule no olvida las lesiones y Lucas por fin parece tener una buena oportunidad fuera de la banda; muchos cambios para estar funcionando bien en el mes de septiembre. Además el lateral derecho sigue pendiente, prácticamente desde que se retiró Philipp Lahm.