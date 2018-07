Fernando Torres: "Siempre me ha faltado algo y es ganar títulos aquí"

El Vicente Calderón se quedó pequeño en la presentación del 'Niño' que siete años y medio después regresa al Atlético de Madrid . "Me he encontrado un club muy diferente que ha crecido mucho en los últimos años. Compite con los mejores. Se que vengo a un equipo campeón. Estoy encantado de estar de vuelta", señaló Torres ante los medios.

El delantero Fernando Torres, presentado este domingo como nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2016, recordó que el "momento" de marcharse del equipo rojiblanco hace siete años y medio fue "muy duro" y recalcó que ganó títulos fuera del club, pero que "siempre" le "faltaba algo".

"A nivel deportivo, también he cambiado mucho. Antes era un chico de 24 años que comprendió a esa edad tan temprana algo muy duro para mí, que era que necesitaba marcharme del Atleti para que el club pudiera crecer y yo pudiese crecer. Quizá fue el momento más duro de mi carrera", explicó en la presentación en el Vicente Calderón, tras la que saltó al campo ante cerca de 40.000 espectadores.



"El tiempo nos ha dado la razón, el club ha ido creciendo, ha construido un equipo sólido y yo, por mi parte, también he conseguido los títulos que estaba buscando, pero siempre me faltaba algo. Quiero ganarlos aquí representando estos valores. Me quedan muchas cosas por ganar y lo intentaré aquí. Ojalá lo consiga", añadió.



Torres también tuvo palabras para la afición rojiblanca que, a su juicio, fue clave para que el Atlético se proclamara campeón de Liga la temporada pasada.



"La afición sabe que gana puntos para el equipo. El año pasado el equipo fue campeón de Liga porque se ganaron muchos puntos por la afición. El miércoles hay un partido importante ante el Real Madrid y se verá un gran ambiente. El Atlético está por encima de todo. En el Calderón necesitamos gente que anime y el equipo lo agradecera", aseguró Torres.

El Calderón se llena para recibir a Torres

Más de 40.000 aficionados, que cubrieron más de tres cuartas partes de las gradas del Vicente Calderón, aclamaron a Fernando Torres cuando saltó al césped para su presentación como nuevo delantero del Atlético de Madrid, la más numerosa de espectadores de la historia del club rojiblanco.



Acompañados de sus hijos, con el '19' a la espalda, llegó el momento esperado un cuarto de hora antes de las 14:00 horas. Torres se dirigió hacia el centro del campo para agradecer todo el cariño, mientras el ambiente tronaba en el Calderón para recibir a un ídolo en su vuelta a casa después de siete años y medio.