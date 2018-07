Thiago: "Lo importante es ganar los partidos, no meter cinco goles"

Thiago Alcantara analizó en rueda de prensa la victoria de España sobre la República Checa en el debut de España en la Euro 2016. Para el centrocampista del Bayern lo importante fue la victoria y no tanto el número de goles.

"Tenemos grandes jugadores, defensores que se dejan la piel y delanteros formidables como Aduriz y Morata, todos pueden marcar goles, lo más importante es ganar los partidos, no marcar cuatro o cinco goles", explicó Thiago.

Thiago defendió el estilo de España y sus números en los últimos años: "España ha ganado dos Eurocopas y un Mundial en las ultimas cuatro grandes citas. Es un buen balance, llevamos una buena selección compensada, atrás y delante, y no se puede decir que nos falte gol".

Thiago también elogió el nivel de Andres Iniesta y reconoció que no le sorprende el juego del jugador del Barcelona. "Andrés no viene de esta Eurocopa, está entre los mejores del mundo y no me sorprende el nivel que está dando. Nos ha dado el gol del Mundial y miles de cosas, es una suerte tenerlo en nuestro equipo", indicó Thiago.