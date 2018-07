El Espanyol asalta el Madrigal con un doblete de Caicedo

Dos goles del delantero ecuatoriano dan los tres puntos al Espanyol, que se acerca a la salvación, ante un gris Villarreal que no supo aprovechar el pinchazo del Málaga para abrir brecha en la clasificación. Víctor Sánchez cerró el marcador.

El Espanyol se reencontró con la victoria en el feudo del Villarreal en un encuentro que se desniveló gracias a la solidez defensiva del conjunto catalán y al acierto anotador del ecuatoriano Caicedo, autor de los dos goles visitantes, y a un tanto de Víctor Sánchez, que se aprovechó del desconcierto local para anotar el 0-3.



El equipo de Sergio González avisó pasado el primer cuarto de hora. Sergio García se escapó de su par por banda derecha y colocó un preciso centro al segundo palo que fue rematado por Víctor Álvarez con la testa obligando a Asenjo a realizar una gran parada sobre la misma línea de gol.



El Espanyol se adelantó en el marcador en el minuto 24. Lucas Vázquez ejecutó con maestría una falta escorada que se topó con la madera antes de que Caicedo introdujera el balón en la portería casi sin querer tras un rebote. El Villarreal salió más entonado en el inicio del segundo acto.



Así, no habían transcurrido ni dos minutos de la reanudación cuando los amarillos rozaron el gol con un remate de cabeza de Manu Trigueros que despejó Casilla a saque de esquina con dificultad.



El dominio amarillo se fue intensificando con el paso de los minutos. No le importaba al Espanyol, que esperaba pacientemente utilizando los contragolpes como arma preferida.



Sin claras ocasiones de gol fueron pasando los minutos. El Villarreal se estrellaba contra la poblada zaga blanquiazul, mientras que el conjunto catalán se dedicaba a defenderse con orden.



El Espanyol anotó su segundo gol en el minuto 67. Sergio García filtró un pase para Caicedo y el delantero ecuatoriano se revolvió ante Víctor Ruiz para anotar con un potente zurdazo pegado al primer palo.



Con el Villarreal en estado de shock llegó el 0-3. Otra jugada por banda izquierda acabó con un centro que Sergio Asenjo no pudo atajar y el balón quedó suelto en el área para que Víctor Sánchez anotara a placer.