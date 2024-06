El deporte sigue discriminando al colectivo LGTBIQ+: "Estamos tristes por estar solos en esta lucha en el fútbol profesional"

En el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ se conmemora la libertad para sentir, la libertad para vivir, la libertad para ser. Sin reduccionismos, sin pensar que lo más importante sea con quién te acuestas. Porque no, esto no va de meterse en la cama de nadie. Esto va de que la gente no heterosexual tenga la capacidad de vivir su vida sin miedo y en libertad.

Como en todos los ámbitos de la vida, también el deporte debe flexionar y celebrar su orgullo. Para que sea un espacio seguro, libre de odio y para que los verdaderos valores del deporte como el respeto, el compañerismo, el esfuerzo o la tolerancia sean una realidad para todos.

Según el último estudio de Ipsos, las personas LGTBIQ+ en España representan un 14% de la población. Tres de cada diez jóvenes nacidos entre 1990 y 2010 no se consideran heterosexuales. Y de toda la población no heterosexual, tres de cada diez dice haber sufrido alguna agresión física o sexual. En 2023 los delitos de odio en España aumentaron un 33% respecto al año anterior y la segunda causa de estos delitos fue la orientación sexual. Se registraron 1.606 denuncias por delitos de odio, de los cuales 364 tenían que ver con la orientación sexual. Y de los 193 estados miembros de la ONU, 62 países consideran ilegales las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y en diez está penado con pena de muerte.

Orgullo y deporte

Este es el marco general, pero vayamos al deporte. Si pensamos en los porcentajes que hemos citado antes de población no heterosexual en España, estaríamos hablando de unos cinco millones de personas. De ellos, aproximadamente tres millones practican deporte, incluyendo el de alto nivel. De toda esta población que practica deporte, el 66% reconoce haber sufrido LGTBIfobia en el deporte, el 46% durante la adolescencia. Pero lo que es más sorprendente es que el 94% reconoce no haber denunciado estas agresiones, sobre todo por miedo.

En el deporte hay algunos ejemplos, muy pocos, de deportistas de alto nivel que han salido del armario en deportes muy diversos. En fútbol no. Y no es casualidad hablar de fútbol, porque por arraigo y tradición es un deporte ampliamente practicado en este país y con una importancia superlativa en cuanto a audiencias e impacto en la población.

En Primera y Segunda División, actualmente hay unos 1.100 futbolistas profesionales. Ninguno se ha declarado como persona no heterosexual. Si trasladamos el porcentaje de la población total al mundo del fútbol, y lo tomamos como ejemplo, estamos hablando de que existe una probabilidad de que unos 150 futbolistas fueran no heterosexuales. Es una hipótesis, puede no ser real. Pueden ser más o muchos menos. Pero parece increíble pensar en la posibilidad de que sean cero.

En las grandes ligas europeas solo uno se atrevió a declararse homosexual. Fue el inglés Justin Fashanu en la Premier League. Eran los años 90 y la noticia tuvo un impacto mundial. Acabó suicidándose con 37 años.

En 2024, en Alemania, una quincena de futbolistas planeaba hacer pública su no heterosexualidad. Hacerlo todos juntos para darse apoyo entre ellos y que el proceso fuese más llevadero. Contaban con apoyo. Un día antes decidieron echarse atrás y no hacerlo. El miedo volvió a aparecer.

El deporte forma parte de la vida y el deporte de élite tampoco puede vivir de espaldas a la realidad. Los estadios deben ser un lugar seguro, los deportistas deben sentirse seguros y el odio y la violencia no caben en el deporte. Mientras haya un solo niño o niña que no tenga la capacidad de hacer deporte por miedo al acoso, al estigma o no sentirse seguro, seguirá siendo necesario trabajar.

Voces en España

Para conocer el estado de la cuestión en España, entrevistamos a distintas figuras del deporte de nuestro país que luchan por visibilizar el orgullo en el deporte. Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia de La Liga; José Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF; José María River, presidente del Rinos FC; la futbolista Marta Perarnau; el waterpolista Víctor Gutiérrez; la periodista Lorena González; y el karateca Damián Quintero. Esto es solo una muestra de la realidad actual, un pequeño paso para mostrar dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos. Ponernos ante el espejo para decidir si estamos en el lado bueno o malo de la historia.

Ángel Fernández: "El fútbol es de todos y nadie se puede quedar fuera. El odio no cabe dentro de un estadio de fútbol"

La Liga es la patronal del fútbol español y, como tal, reúne a los 42 equipos que forman el fútbol profesional en España. En los últimos años, La Liga ha abanderado la lucha contra el racismo y, ahora, quiere iniciarlo también en la lucha contra la homofobia. Por eso entrevistamos a Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia de La Liga, con el que repasamos todas las acciones a tomar.

José Mata: "Estamos orgullosos de nuestro trabajo por los Derechos LGTBIQ+, pero tristes por estar solos en esta lucha en el fútbol profesional"

En todo el fútbol profesional, solo un equipo tiene una dedicación especial a los asuntos LGTBIQ+, es el Cádiz CF que, a través de su Fundación, se dedica a luchar para erradicar la homofobia en el fútbol. Hablamos con el Gerente de la Fundación Cádiz CF, José Mata.

José María River: "Si hay insultos homófobos, pararemos el partido y nos iremos"

La próxima temporada debutará como equipo federado el primer equipo LGTBIQ+ en España. Es el Rinos FC, que jugará en la Tercera División andaluza. Desde Granada, han llegado para demostrar que otro fútbol es posible. Hablamos con su presidente y creador, José María River, un chico de 31 años que tuvo que sufrir la homofobia en el fútbol con 16 años y que ahora tiene muy claro que quiere un futuro diferente.

Marta Perarnau: "Si los futbolistas masculinos no nos han querido apoyar, no lo queremos ahora"

Entre todo lo que envuelve al fútbol masculino, siempre ha habido un oasis de libertad, el fútbol femenino. Un espacio seguro dónde las futbolistas han podido desarrollar sus carreras a la par que su vida personal en total libertad. El caso de Jenni Hermoso y las recientes conquistas laborales marcan el rumbo de un fútbol reivindicativo y necesario. Entrevistamos a la futbolista Marta Perarnau.

Víctor Gutiérrez: "Avanzamos mucho, pero hay un poso reaccionario en la juventud que hay que vigilar"

La política forma parte también del deporte y, por eso, hay que conocer qué se hace desde la política para luchar contra la homofobia en el deporte. El waterpolista Víctor Gutiérrez fue el primer deportista español de un equipo en salir del armario. Hoy, compagina el waterpolo con su cargo como secretario de Políticas LGTBI+ del PSOE y Diputado por Madrid en el Congreso de los Diputados.

Lorena González: "Creo que estamos lejos de vivir en la realidad una historia como la del protagonista de mi novela"

Los espacios artísticos también se dedican a narrar las historias de las personas LGTBIQ+, pero cuesta mucho más encontrar estas historias en el mundo del deporte. Por eso la novela 'Guarda silencio' de Lorena González es rompedora. Una novela que cuenta la historia de un futbolista gay de Primera División. De momento, una historia de ficción que no tiene un traslado público a la realidad.

Damián Quintero: "Aficionados del karate me han reprochado mi apoyo al colectivo LGTBIQ+, no les hago ni caso"

En la lucha contra la homofobia siempre son necesarios los aliados heterosexuales, esas personas que denuncian los abusos y ayudan en los procesos. Y en el mundo del deporte son más necesarios que nunca, para hacer entender al resto que la convivencia es necesaria y el odio no tiene cabida. Uno de los grandes aliados del colectivo LGTBIQ+ es Damián Quintero. El karateca español, que acumula más de 120 medallas en toda su dilatada carrera deportiva, siempre ha tenido claro que él está en el lado bueno de la historia.

"¿De verdad ahora solo estoy yo?"

Los medios de comunicación también tenemos una importante labor en todo esto, y el periodismo deportivo necesita una enorme reflexión. Si hablamos que ningún futbolista de élite está fuera del armario, hoy en día, solo un periodista deportivo español en activo está fuera del armario: este que les habla y les escribe. Estoy convencido de que no estoy solo. Hasta hace poco solo han estado Paloma del Río y Juan Antonio Alcalá. ¿De verdad ahora solo estoy yo? No lo creo.

Pero las redacciones también deben ser un lugar seguro, libres de vejaciones, mofas y expresiones que están ancladas en un pasado que sí debería estar en un armario. La conquista de los derechos de las personas LGTBIQ+ son parte fundamental del avance de una sociedad plural y comprometida.

Gracias a todas las personas que han hecho posible este reportaje en Onda Cero. Feliz Orgullo.