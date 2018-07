Dani Carvajal: "Estamos trabajando bien, los resultados van a llegar"

El lateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal, ha comparecido en rueda de prensa donde ha asegurado que el trabajo de la Selección es bueno y por ello llegarán los resultados. Para el defensa el partido de mañana no debe ser una revancha sino un espectáculo.

Dani Carvajal, lateral del Real Madrid, defendió el nivel de la selección española, convencido de que pueden repetir los tiempos de éxito y aseguró que están "trabajando bien" y que "los resultados van a llegar". "Siempre se van a sacar comparaciones para bien o para mal cuando llegan jugadores nuevos o un cambio generacional se compara con los de antes. Estamos trabajando bien, en buena línea y los resultados están llegando y van a llegar", aseguró.

En lo personal su balance es positivo, titular en el Real Madrid y compitiendo por minutos en la Roja con el jugador del Atlético de Madrid Juanfran Torres. "En el club como en la selección tengo una gran competencia, aquí con Juanfran, un jugadorazo que lo está haciendo genial en la selección. Intento ponérselo difícil al seleccionador que luego es el que decide. Tengo que intentar estar preparado para cuando me toque jugar intentar hacerlo lo mejor posible", dijo.

Sobre el rival del amistoso en beneficio de AFE, Holanda, Carvajal destacó que "es una gran selección" y recordó la dolorosa derrota de España en el Mundial de Brasil. "Les salió un gran partido pero ahora va a ser un partido muy bonito entre dos selecciones fuertes. Tenemos que dar espectáculo".

Por último, aseguró que siente que los rivales tienen estudiado el juego de España. "No creo que ahora no nos tengan respeto, los equipos estudian nuestro estilo y lo intentan contrarrestar metiéndose atrás, dejando menos espacios. Mantenemos nuestra filosofía de juego. Creo que el respeto hacia nosotros no lo hemos perdido"