Hierro: "En dos días no podemos cambiar nada, tenemos que ser inteligentes y coherentes"

Fernando Hierro , nuevo seleccionador español tras la marcha de Lopetegui , expresó su "máxima admiración" hacia el nuevo entrenador del Real Madrid , asegurando que "si no estuviese convencido" de que España no puede hacer un buen Mundial , "no estaría aquí".

Palabras para Lopetegui

"Mi máxima admiración por Julen Lopetegui, le deseo la mejor de las suertes".

Superar la "dificultad"

"Nos hemos encontrado con una dificultad que vamos a superar, estoy seguro de ello".

Poco margen de cambio

"Una gran parte del staff está con nosotros. Tenemos que ser inteligentes y coherentes, sabiendo que no tenemos mucha capacidad de cambio. Siempre he estado en el día a día y en dos días no podemos cambiar absolutamente nada".

El Mundial como objetivo

"Hemos venido a pelear por el Mundial. El equipo está ilusionado, tenemos una gran oportunidad y ese debe ser el foco".

Su futuro en el banquillo

"Mi Mundial es Portugal, después el siguiente, y el siguiente y el siguiente".

Con la mirada en el futuro

"Nos vamos a equivocar si pensamos en el pasado y no en el futuro. Yo tengo mi cabeza muy tranquila, tenemos que ser positivos, valientes... Tenemos un grupo fantástico y hemos venido a competir, venimos a jugar un Mundial y eso no vuelve hasta dentro de cuatro años".

Una decisión clara

"No podía decir que no, no me lo perdonaría".

Un grupo "ilusionado"

"Los chavales están ilusionados, quieren este reto. Es un desafío para todos. No tenemos tiempo para lamentarnos"

Una "responsabilidad"

"La clave es tocar lo mínimo posible, saber y entender que este equipo de trabajo llevaba meses preparando el partido. Tenemos que afrontarlo desde la responsabilidad".

A pasar página

"Tenemos que ser positivos. Aquí no valen las opiniones. Debemos pasar página, ser positivos, pensar en los jugadores, en la delegación y en lo que representamos".