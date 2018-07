Claudio Bravo: "Tarde o temprano el Real Madrid caerá"

El portero del FC Barcelona reconoce que el equipo no tiene "margen a nada", que no puede permitirse "más tropiezos" y que debe ganar en Anoeta y en los partidos siguientes "para meterle presión al Real Madrid ". "No solo ésta sino todas las jornadas a partir de ahora pueden ser propicias para recortar. Nos toca hacer bien nuestro trabajo, somos conscientes de que no podemos tener más traspiés", ha asegurado Bravo.

El portero del FC Barcelona Claudio Bravo ha asegurado este viernes que "tarde o temprano" el Real Madrid "caerá" y que, por ello, deben estar cerca de ellos en la tabla para poder recuperar el liderato perdido, empezando por ganar este domingo a la Real Sociedad, su exequipo, en un estadio de Anoeta donde espera ser bien recibido.



"Tarde o temprano el Madrid caerá. No solo ésta sino todas las jornadas a partir de ahora pueden ser propicias para recortar. Nos toca hacer bien nuestro trabajo, somos conscientes de que no podemos tener más traspiés, no tenemos margen para ellos si queremos meterle presión al Madrid. Tenemos que estar pendientes de nosotros mismos, no estar pendientes de lo que hagan otros", manifestó en rueda de prensa.



Para presionar al líder, deben ganar a la Real Sociedad, en un partido que será "especial" para él por volver a la que fue su casa durante ocho temporadas. "Anoeta es un campo difícil, la afición empuja mucho a su equipo. Ser un partido diferente, muy difícil. Nosotros no podremos dejar margen a nada. Va a ser un partido especial", señaló.



Preguntado por Carlos Vela y lo que aporta a la Real, Bravo señaló que el mexicano tiene "mucho" peso y protagonismo en el equipo 'txuri urdin'. "Sobre todo en partidos determinantes como el del domingo. La verdad es que es un jugador peligroso, deberemos estar muy pendientes", reconoció.



También se sinceró al asegurar que "en verdad" le "dolió un poco" que la Real no contemplara su continuidad en la Real. "Pero ahora me toca estar en otro sitio. Y yo personalmente le tengo mucho cariño a la Real. Espero que en Anoeta me reciban bien. Siento que hice las cosas bien cuando estuve allí", se sinceró.



"Uno siempre piensa en el bien del equipo, en hacer las cosas bien. Pero sí, estaría bien acabar como portero menos batido", respondió sobre si se vería como Zamora de la temporada en la Liga BBVA, aunque no quiso compararse con Valdés. "Uno llega con ilusión. Yo siempre pienso en jugar, en superarme, en hacer las cosas bien. Y aquí las cosas se me han dado bien gracias al trato de los compañeros y el club", señaló.



Preguntado por su comodidad jugando con defensa de tres, una posibilidad de cara a Anoeta o próximos partidos, argumentó que siempre está preparado para todo. "Un portero no solo está para parar sino también para participar en otras facetas, un poco como líbero, estando prácticamente todo el partido fuera de tu área", señaló en este sentido.