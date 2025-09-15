El Visma improvisa un podio para celebrar el triunfo de Vingegaard

El Visma dio al campeón danés el homenaje que merece. En las instalaciones de su hotel en Madrid, el equipo improvisó un podio con tres escalones formados con neveras sobre un fondo publicitario oficial de la Vuelta. La ceremonia improvisada contó con la presencia del portugués Joao Almeida y del británico Tom Pidcock, segundo y tercer clasificados, respectivamente, y los tres recibieron los trofeos oficiales de la carrera.

Vingegaard es el centro de atención de la fiesta del Visma. El director del equipo le impuso el maillot rojo y de 'afición' ejercieron sus propios compañeros, los técnicos, auxiliares de la formación y algunos invitados de los equipos laureados. El doble campeón del Tour hizo historia al ser el primer danés en el libro de oro de la Vuelta.

Vingegaard: "Es una pena que nos hayan arrebatado la celebración"

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), ganador de la Vuelta a España 2025, lamentó no haber podido vivir este domingo en Madrid "el momento eterno" que supone para los ganadores de la carrera poder celebrar el triunfo en el podio de Cibeles porque la última etapa fue detenida antes de su final por las protestas de los manifestantes propalestinos. "Es una pena que nos hayan arrebatado un momento tan eterno. Estoy muy decepcionado. Tenía muchas ganas de celebrar esta victoria general con mi equipo y la afición. Todos tienen derecho a protestar, pero no de una manera que influya o ponga en peligro nuestra carrera”, dijo Vingegaard, según transmitió un comunicado del equipo.

Ya sobre la carrera, Vingegaard se mostró "superorgulloso de esta victoria general". "Es mi primera Vuelta y la tercera gran vuelta de mi carrera", recordó Vingegaard, que también se acordó las "tres semanas difíciles" que ha vivido. "Me sentí muy fuerte la primera semana y conseguí dos victorias. Después tuve una fase más difícil, pero por suerte recuperé la posición durante el último fin de semana. Mi victoria de etapa en la Bola del Mundo me dio una gran satisfacción. Fue una hermosa manera de coronar esta Vuelta", valoró su triunfo en la etapa definitiva en el coloso madrileño.