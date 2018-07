El Tour de Francia veta a Chris Froome y le prohíbe participar en la edición de 2018

EL CUATRO VECES CAMPEÓN NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA RONDA GALA

Chris Froome no estará en el Tour de Francia. No porque no quiera ir, sino porque la organización de la ronda gala ha decidido vetarle por el proceso de dopaje que tiene abierto tras su positivo en la Vuelta a España 2017. El Sky recurrirá la decisión.