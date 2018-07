Cazorla: "Tenemos la sensación de que sólo se ve lo negativo desde fuera"

Santi Cazorla, centrocampista internacional español del Arsenal londinense, expresó la sensación que tiene el grupo de que "sólo se ve lo negativo desde fuera" y pidió "un poco de tiempo" para que España, campeona mundial en 2010 y doble campeona europea (2008 y 2012), vuelva a recuperar su nivel.

"Básicamente han cambiado los jugadores, se ha ido gente muy importante que han aportado mucho a la selección y los que vienen lo hacen con mucha ilusión. Necesitamos un poco de tiempo, se ve sólo lo negativo desde fuera pero lo realmente importante es que la selección está unida y sabe lo que hace", afirmó el asturiano, en rueda de prensa en el Amsterdam Arena.

Cazorla aseguró que la motivación de todos los jugadores es la misma y no se ha reducido tras finalizar la etapa de éxitos. "No entra en mi cabeza no estar motivado. Cuando juego con la selección hago lo que me gusta, poder representar a mi país es lo máximo a lo que uno puede aspirar".

Destacó el nivel de Holanda, pese a que pasa por un momento difícil en la fase de clasificación a la Eurocopa 2016, tercera de su grupo. "Es una gran selección. Es difícil ganar torneos, nosotros lo sabemos bien, que hemos ganado grandes cosas en los últimos años, la dificultad que tiene ganar un Mundial o Eurocopa. No sé las claves por las que no ha conseguido ningún título a día de hoy pero pueden ganarlo pronto".

Y valoró las bajas de dos jugadores como Arjen Robben y Robin van Persie, que traen malos recuerdos del Mundial 2014, cuando golearon a España 5-1. "En Brasil fueron dos jugadores que nos hicieron mucho daño. Son de primer nivel, están en grandísimos equipos y que no estén mañana es una suerte para nosotros pero para pero para el espectáculo. Yo preferiría que estuvieran aunque tienen jugadores que los sustituirá como Huntelaar que también es un gran futbolista", valoró.

Por último, descartó que la selección española tenga ganas de venganza. "En el fútbol a veces ganas y otras pierdes, hay que saber asimilar la derrota. Fueron superiores en ese partido y mañana va a ser totalmente diferente. Sabemos que no estuvimos bien pero ya no pensamos en Brasil".