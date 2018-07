Un cabezazo de Hinestroza da tres puntos de oro al Getafe en el Martínez Valero

Un gol de cabeza del colombiano Freddy Hinestroza a siete minutos para el final dio la victoria al Getafe en su visita a Elche y decidió un duelo equilibrado en el que ambos equipos se anularon mutuamente durante la mayor parte del encuentro.



El triunfo permite dar al conjunto madrileño un paso casi definitivo hacia la permanencia al tiempo que compromete las aspiraciones de salvación del equipo ilicitano, que deja escapar una buena oportunidad de meter tierra de por medio con la zona de peligro.



Elche y Getafe se tomaron los primeros minutos con calma, con la premisa de no cometer riesgos que pudieran ventaja a su rival. El primer equipo que inició las hostilidades en ataque fue el Elche por medio de Fayçal Fajr, cuyo lanzamiento directo de falta obligó a Guaita a realizar una espectacular parada.



Instantes después, Jonathas volvió a amenazar la meta madrileña tras una acción personal plena de potencia, pero su remate forzado no encontró la portería.



El Getafe, hasta ese momento inexistente en ataque, despertó por la banda de Hinestroza, el más activo de su equipo. El extremo tuvo la mejor ocasión del equipo madrileño en una acción en la que pudo demostrar toda su velocidad, pero su remate se estrelló contra el cuerpo de Tyton.



El Elche fue perdiendo precisión con el paso de los minutos ante un Getafe cómodo que, sin embargo, no hizo demasiado en ataque, aguardando el error defensivo de su rival para golpear. En los últimos minutos del primer tiempo, el conjunto de Escribá recuperó el mando del partido, sobre todo por el costado izquierdo, donde Cisma y Rodrigues llevaron peligro al área del Getafe.



Fayçal Fajr dispuso de la mejor ocasión tras recoger un balón suelto en la frontal del área y estrellarlo en el travesaño con Guaita ya batido. El equipo ilicitano acabó el primer periodo mejor que su rival, volcado en el área y forzando varios saques de esquina que no supo rentabilizar.



El encuentro se equilibró aún más tras el descanso. El Getafe tomó el control del juego, aunque a un ritmo demasiado lento y previsible, frente a un Elche que fió en los contragolpes y en la rapidez de sus bandas sus opciones para sorprender.



Ambos equipos lograron anularse por completo en la medular y balón apenas rondó las áreas. Los técnicos decidieron intervenir con los cambios, pero sin demasiado éxito.



Escribá dio entrada a Víctor por Herrera, mientras que Pablo Franco sacrificó a Álvaro y Escudero por Pedro León y Roberto Lago.



El encuentro parecía condenado al empate hasta que Hinestroza conectó un soberbio cabezazo tras un saque de esquina para colocar el balón en el ángulo de la meta de Tyton y adelantar al Getafe.



El equipo ilicitano, sin tiempo para reaccionar, lo intentó, pero ya no tuvo fuerzas ni argumentos pese a la entrada de Coro y Aarón para equilibrar el marcador. Mucho más cerca del gol estuvo el Getafe en el descuento, cuyos delanteros, con su rival volcado en ataque, desperdiciaron claras ocasiones para haber sentenciado el encuentro.