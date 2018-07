El Barcelona traspasa las dudas al Real Madrid

Si el fútbol son sensaciones, a día de hoy el Real Madrid tiene un problema. Un equipo que antes de Navidad galopaba a ritmo de victorias y goles se ha detenido súbitamente. El parón navideño y el Balón de Oro ganado por Cristiano Ronaldo parecen haber saciado el hambre de los de Ancelotti.



El 2015 es de momento un mal año para los blancos. Tres derrotas (Valencia en Liga y Atlético en Liga y Copa) han devuelto las dudas a un equipo que solo fue cuestionado al inicio del campeonato tras perder de forma consecutiva ante Atlético y Real Sociedad.



El Atlético provoca una crisis en Chamartín

Los números del Real Madrid en estos 50 días de 2015 no engañan: tres derrotas, un empate y cinco triunfos, con un balance de 13 goles en contra y 17 a favor. Existen varios factores que explican este bajón en el rendimiento blanco.



El Atlético es quizá el principal causante de la crisis blanca. Los de Simeone han eliminado con solvencia al Real Madrid en Copa y el sábado le infligieron una dolorosa e histórica goleada en el Calderón. El Atlético ha recuperado sus mejores sensaciones, tras las críticas recibidas por el supuetso juego violento ante el Barça, y no parece renunciar a nada, excepto a la Copa tras caer eliminado ante el Barcelona.



Messi cambia la cara al Barcelona

Otro que ha recuperado sus mejores sensaciones es el Barcelona. De la crisis desatada tras la derrota de Anoeta a firmar nueve triunfos consecutivos y golear al Athletic en San Mames. Un resultado que le coloca a solo un punto del Real Madrid en la Liga BBVA.



Si hay dos jugadores que representan el cambio de tendencia entre Real Madrid y Barcelona esos son Messi y Cristiano. El portugués ha frenado su ritmo goleador en 2015 y solo suma cuatro tantos en los siete partidos disputados.



En cambio, Messi se ha disparado para guiar la recuperación del Barcelona. El de Rosario ha anotado diez tantos en 2015 y ha recortado las distancias con Cristiano en el pichichi. Y no solo son los goles. Messi se ha convertido en el mejor asistente para que sus compañeros, especialmente Neymar, vean puerta con asiduidad.



En una semana regresa la Champions, una competición que obligará a Real Madrid, Atlético y Barcelona a medir esfuerzos en sus plantillas. Arranca la fase decisiva de la temporada y el Real Madrid debe resolver las dudas que hace un mes estaban instaladas en su eterno rival.