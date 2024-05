Scariolo: "No ir a los Juegos sería una decepción"

LEER MÁS Scariolo y Méndez, renovados como seleccionadores españoles

"Quiero dar las gracias por esta oportunidad profesional y por ser elegido para una labor complicada, pero que es gratificante, más cuando ya has trabajado con alguien y te confirma que le gustaría seguir. Tengo gran ilusión por seguir intentando poner mi 'granito' de arena a la construcción del futuro del baloncesto español y eso cubre la conciencia da la dificultad del momento", señaló Scariolo en rueda de prensa para oficializar su anunciada renovación hasta 2028. El italiano insistió en que "probablemente" se encuentran en "el momento más difícil" desde que aterrizase en la FEB, su "casa", por primera vez en 2009, y que eso "acentúa la necesidad de la imaginación" en pos de cumplir los "objetivos más importantes de este ciclo", donde volverá a tener "flexibilidad" para compaginar su cargo con el de un posible club, un cargo que acometería si le llega una "oferta realmente interesante porque la labor de selecccionador es extremadamente gratificante".

"Me encuentro a gusto, hemos conseguido resultados irrepetibles y una construcción de todas las selecciones, esto me gratifica. Al margen de la altísima calidad de los resultados, esto no sería suficiente, al revés, muchos resultados te aconsejan ir en otra dirección. Ahora estamos en el momento más difícil y es un compromiso de responsabilidad para mantener mi contribución", añadió. Por ello, recalcó que este nuevo ciclo "no puede traer la misma cantidad de resultados. No es esa la motivación. Cada vez es más difícil, pero la ilusión, la química, el sentido de equipo y los valores que transmitimos siempre han conseguido multiplicar la cantidad de talento que poseíamos. El jugador, cuando se pone esta camiseta, casi siempre tiene la capacidad de superarse", detalló.

El preparador del combinado nacional apuntó que desde su llegada en 2009 ha convivido con "realidades distintas", pero que continuarán adaptándose. "Tenemos ya el conocimiento de atrás y una clara visión del plazo, los pasos a dar y cuáles pueden ser los jugadores. Todo pasa por incorporar más a nuestra visión de futuro y que tengan más protagonismo", explicó. Scariolo incidió en que "a nivel técnico y táctico" están a "la vanguardia" y que lo seguirán estando porque "no hay más remedio". "Con menos talento tenemos que competir con otras armas. El último Mundial fue una prueba excelente de llegar al límite y de la capacidad de competir hasta dónde podemos llegar", recordó el de Brescia.

Así, ve clave consolidar "el recambio generacional" que ya se ha iniciado, aunque con jugadores que aún no tienen "la madurez para formar parte del equipo", pero que esperan que lo "hagan pronto por su mayor experiencia en competiciones profesionales". También sabe que hay que "mantener lo más alto posible la identidad competitiva" que les ha caracterizado "muchos años y que nunca puede bajar, ni en las victorias ni en las derrotas". El italiano, que confesó que ser seleccionador le ha dado "momentos inolvidables" hasta ahora, recalcó que "es innegociable competir hasta el final por esta camiseta", y deseó para este ciclo "ver que se invierta esa tendencia de pérdida de protagonismo del jugador español que ha llegado a datos preocupantes".

Scariolo detalló que en la actualidad cuentan "con los datos más bajos de todas las ligas europeas" en lo referente a este aspecto, reflejado también en la NBA, "que es la competición que atrae a los auténticos grandes jugadores". "Espero que en el futuro tengamos, no 10 como hace unos años, pero tampoco la realidad de ahora. Hay mucho margen para remontar la corriente, pero hacer falta el esfuerzo por parte de todo el mundo", indicó. En este sentido, tiene claro que también los jugadores españoles "deben merecerse el espacio en sus clubes" y que "hay buena voluntad" por parte de todas las partes de "progresar" en este tema. "Al menos en hacer menos complicado el paso de la formación al profesionalismo y que se pueda producir en un momento especialmente de emergencia, con esta, digamos, 'agresión' de reclutamiento de la NCCA", advirtió en relación la fuga de talento nacional a los Estados Unidos.

Y cuando se va a producir ese relevo "depende de cuándo empiecen a jugar". "Tenemos muy clara la dirección, pero no depende sólo de nosotros y de que no nos tiemble el pulso y saber que en esta fase el resultado no es lo determinante, sino construir un equipo que a partir de ahí tenga jugadores de talento, el nivel suficiente de experiencias y que sepa mantenerse con los valores y con jugadores fieles y contentos de participar en la aventura de la selección", subrayó. Por este motivo, el 'Scariolo seleccionador' le diría al 'Scariolo entrenador' que dé al jugador español "lo que se merece", y defendió la labor de los técnicos porque "nadie hace las cosas en contra de sus intereses". "No es el entrenador el que decide muchas veces la composición y qué jugadores deben tener protagonismo, si la filosofía va hacia el máximo resultado, debe hacer lo que dice el club", aclaró.

Finalmente, el italiano dejó claro que sigue pensando que es "tarea muy complicada" el clasificarse para los Juegos Olímpicos y que en el caso de hacerlo lo vería más como "una decepción y un momento de tristeza" que como un fracaso. Eso sí, espera tener en el intento a Rudy Fernández porque es "indiscutible por su labor de transmitir los valores de competitividad" al resto. "Ojalá tenerle en el futuro en otras posiciones", admitió.