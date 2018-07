Rudy Fernández: "Ahora mismo me pensaría bastante ir a Río"

El jugador de baloncesto Rudy Fernández ha desvelado su preocupación por la celebración de los Juegos Olímpicos de Río a causa del virus del zika, afirmando que en estos momentos se pensaría "bastante" si acudir o no y asintiendo que su deseo es que desde la organización del evento "se hable claro", "sean sinceros" y "aseguren" la seguridad de todos.

"Primero me tengo que preocupar por mi espalda, saber si voy a estar al 100%. Luego, nos viene muchísima información sobre este virus y tiene que tenerlo en cuenta todo el mundo, no sólo por lo que ha hablado Pau (Gasol). Tenemos que saber con certeza que todo esta controlado y que no peligre nuestra salud", declaró el alero madridista en un acto de 'Lidl' en colaboración con '5 al día' en favor de la buena alimentación infantil, recién recuperado de una lesión lumbar.

Confía en la información de Gasol

El balear apoyó las palabras de su compañero de selección, en las que manifestó sus dudas sobre la conveniencia de participar en el torneo en las fechas y lugares acordados, e insistió en la idea de que la salud prima por encima de la competición. "Sobre todo, lo que queremos es que se hable claro, que sean sinceros con nosotros y que aseguren que vamos a estar bien", señaló.

"Tengo mucha amistad con Pau y él tiene muchísimos contactos y en ese sentido él sabe. Sabe que es bastante peligroso y por eso ha escrito artículos, ha hecho una rueda de prensa hablando sobre el tema y hay que tenerlo en cuenta", alegó el mallorquín.

El jugador del Real Madrid desveló además sus dudas en cuanto a su decisión de representar al combinado español en Brasil, aunque se mostró cauto a la espera de nuevos datos. "Ahora mismo me lo pensaría bastante. No quiero decir que no, pero tampoco quiero decir que sí. El zika es un virus muy importante y todavía no se sabe si puede durar tres meses, seis, toda la vida y en ese sentido hay mucha incertidumbre", dijo.

Situación peligrosa

No obstante, surgen también dudas en cuanto a posibles cambios en el 'planning' por lo que acarrearía en el resto de competiciones. "El calendario está a tope. Cambiar un evento así es espectacular, sería mover todas las competiciones de todos los deportes, etc, sería difícil. pero yo no soy quien para tomar esa decisión", aseveró.

Por último, el dos veces subcampeón olímpico habló de las recomendaciones que les han comentado para ir a Río de Janeiro, haciendo hincapié en que no sólo debe velarse por la protección de los deportistas. "Nos dicen que tengamos cuidado, pero el cuidado también lo tiene que tener la gente que está celebrando un evento de estas características. La seguridad de deportistas, familiares y aficionados es lo más importante", apuntó.