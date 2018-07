El Real Madrid gana en Guipuzkoa y cura heridas en la ACB

El Real Madrid ha ganado con rotundidad al Retabet.es GBC y cierra, de momento, su crisis de resultados con una abultada victoria en la que ha sobresalido el 'Chacho' Rodríguez y Carroll. Un 2-8, con Thompkins como estilete del baloncesto ofensivo de los madridistas, permitió a éstos tomar una iniciativa en el luminoso que auguraba una muy plácida victoria, como así sería luego, aunque para concretarla tuvieron que superar un primer cuarto muy deficiente en el que el exceso de confianza les pasó factura.

Los vascos no se amilanaron y respondieron con las armas típicas de un equipo en construcción, acciones individuales y discontinuas de hombres como Vrkic o Llompart que ofrecieron las únicas ventajas de las que disfrutaría el Gipuzkoa Basket en todo el partido. Pablo Laso, que no terminaba de ver claro el devenir del choque, se puso duro con su plantilla. La riña tras un tiempo muerto surtió efecto y, en un abrir y cerrar de ojos, con un parcial de 4-18, el Real Madrid dio la vuelta al marcador y pasó ya a dominar el encuentro sin muchos sobresaltos. Jaume Ponsarnau quiso emular a su colega de banquillo cuando las diferencias eran de diez puntos a favor para el equipo blanco, pero a diferencia de la reacción de los blancos a las enseñanzas del técnico vitoriano, sus recetas no surtieron efecto y las distancias siguieron incrementándose.

Luego, la actitud ganadora del 'Chacho' Rodríguez contagió a sus compañeros, Carroll y el joven talento Doncic soltaron su brazo y el Real Madrid dejó prácticamente sentenciado el choque antes de irse a vestuarios en el descanso. La segunda parte fue un trámite para ambos equipos, más duro para los locales que encajan otro duro golpe a sumar al de Gran Canaria en la primera jornada y que deberán despejar las dudas que genera su juego en próximas jornadas.

Los cinco puntos que sumaron los guipuzcoanos tras el descanso fueron una pesada losa que todavía cobró más consistencia con el acierto exterior de un Real Madrid que se recreó en una victoria que puede suponer un punto de inflexión en este mal inicio de temporada.