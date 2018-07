A 40 minutos de la Novena

¿Quién no anhela la completa felicidad? Baloncesto de otra época, afirman los nostálgicos. No me incluyo entre ellos por cuanto, para mí, el baloncesto sólo entiende de un momento: el presente. Pero para entender el hoy conviene echar la vista atrás. Ejercicio de nostalgia a 40 minutos de su NOVENA Copa de Europa.

Una imagen vale más que mil palabras. Un partido de baloncesto más. Podría dispersarme en aquellos recuerdos del pelo largo mas considero que un vistazo a la final de la Copa de Europa de 1980 es argumento suficiente para que llegues a comprender la filosofía imperante en el actual Real Madrid. Corbalán, Brabender, Walter Szczerbiak, Rullán, Meister, Querejeta, Llorente y Prada jugaron en el Real Madrid. Por parte del Maccabi: Aroesti, Berkowitz, Silver, Perry y Williams, entrenados por Ralf Klein. El entrenador merengue Lolo Sainz. Baloncesto de otra época, fundamentalmente porque quienes vimos aquellos encuentros, recordamos de memoria los quintetos de los equipos. Y con el Real Madrid de hoy, sucede exactamente lo mismo. Prueba y verás.

Y mientras lo haces, deléitate con la séptima Copa de Europa del Real Madrid. 18 de mayo de 2014. 40 minutos y un clásico separan al equipo blanco de la novena. Tan deseada por el Real Madrid que conduce, inevitablemente a la nostalgia incluso para aquellos que pretendemos no caer en ella. La ocasión lo merece.