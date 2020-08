El mejor Doncic no puede con los Clippers y los Mavericks caen eliminados de la NBA

NBA PLAYOFF | Clippers 111-97 Mavericks

Los Dallas Mavericks de Luka Doncic caen eliminados de la NBA tras perder contra los Clippers pese a la actuación estelar del esloveno que no ha servido para forzar el séptimo partido El ex madridista ha logrado hacer cosas que no se hacían desde que un tal Michael Jordan aterrizó en la mejor liga del mundo.