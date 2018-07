Dura derrota de Marc Gasol y los Grizzlies ante los Cavaliers

NBA | Grizzlies 76 - 106 Cavaliers

Marc Gasol no arrancó del todo bien la temporada regular de la NBA al perder su primer partido ante los Cavaliers. Grizzlies no pudo derrotar a un equipo liderado por Kevin Love que anotó un doble-doble de 17 puntos y 13 rebotes. Marc Gasol anotó 12 puntos en una noche en la que su equipo no disfrutó del mayor acierto de cara al aro.