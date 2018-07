Atlético y Sevilla empatan en un partido con mucha intensidad y pocas ocasiones

Mucho se esperaba del encuentro entre Sevilla y Atlético del Sánchez Pizjuán y poco hubo cuando terminaron los 90 minutos. Hispalenses y rojiblancos empataron a cero en un encuentro en el que los de Simeone salieron buscando el empate y que tuvieron en las botas de Iborra y de Torres las mejores ocasiones del partido. Un punto para cada uno que sabe mucho mejor a los del Cholo, pues siguen terceros y dejan a los de Emery a la misma distancia pero con un duelo menos.



Y como el partido era de alta enjundia, Simeone tenía preparado un plan especial. Un plan extraño, raro y cuanto menos inquietante para un campeón de Liga. El Atlético salió a parapetarse, con un once netamente defensivo que incluía trivote con Tiago, Gabi y Mario Suárez y que por no tener no tenía ni un '9' puro. Ni Mandzukic ni Torres, fue Griezmann la punta de lanza de un trío 'ofensivo' completado por Raúl García y Arda Turan.



No parecía una propuesta hecha para tener el balón y justo eso fue lo que pasó en la primera parte. El Sevilla, intenso, presionante y con hambre, se comió a un rival que no hilvanó una sola jugada peligrosa en 45 minutos. Los de Emery sabían que debían ganar y salieron a ganar, mientras que el Atlético sabía que le iba a costar ganar y salió a no perder. Ante eso, los locales se impusieron y apenas sintieron peligro en la portería de Rico.



Lo peor es que a pesar del planteamiento defensivo del Atlético, Vitolo y Bacca entraban como querían al área de Moyá. Eso sí, no fueron ninguno de los dos los autores de la mejor ocasión sevillista, y es que Iborra disparó al poste tras adelantarse a Miranda y al propio arquero balear. Fue la más clara, y aunque tampoco huvo demasiadas, casi todas fueron para el Sevilla ante la inoperancia rojiblanca.



Tampoco es que cambiase la situación tras el paso por vestuarios. Sí, pareció que el Atlético salió más arriba a buscar al Sevilla, pero todo era un espejismo. Tampoco ayudó el exceso de 'amarillismo' de Clos Gómez, que falta que pitaba tarjeta que sacaba. Entre tantas interrupciones el fútbol iba desapareciendo, y sólo la entrada de Fernando Torres dio algo de luz a un equipo que salió al césped.



Fue con él cuando llegaron los mejores minutos de los rojiblancos, o los minutos en lo que el Atlético intentó hacer algo. De sus botas llegaron las mejores ocasiones, en especial una que Griezmann desaprovechó tras una galopada por la izquierda del 19. Y luego otra que el fuenlabreño cruzó en exceso después de otra cabalgada por la misma banda. No hubo más del Atleti en todo el partido, y es que dieron la sensación evidente de pensar en guardar la ropa pensando en mantener la tercera posición.



Así pues a buen seguro estén felices con el punto y con el cero a cero, ya que dejan al Sevilla a la misma distancia con un partido menos y el Valencia sigue por detrás a expensas de visitar el Vicente Calderón. No podrán jugar en ese envite ni Griezmann ni Miranda por acumulación, y a buen seguro ese duelo será fundamental de cara a la tercera posición. El Atlético sigue sin carburar fuera de casa, aunque esta vez el punto les sabe a gloria... lejos quedan las luchas por la Liga BBVa de la pasada campaña.