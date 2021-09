Ángel María Villar: "Soy inocente"

El que fuera Presidente de la RFEF durante 29 años, Ángel María Villar ha hablado en los micrófonos de Onda Cero con Gonzalo Palafox tras ser galardonado en 'Los Premios de Alalpardo' y además de defender su inocencia ha reconocido que en 1996 ya se opuso a la Superliga.

¿Sigue investigado por la Operación Soule?

"Yo lo que sigo intentando defenderme porque soy inocente. Tengo que agradecer a las personas que hoy han hablado sobre mi persona"

Rubiales

"A todo ser humano lo veo positivamente. Me gusta hablar y hablo pero ¿un consejo para Rubiales? Ninguno. Yo no doy consejos a nadie"

Superliga

En 1996 yo escribí un artículo oponiéndome a la Superliga. No conozco en profundidad este nuevo formato pero en el 96 ya me manifesté al respecto.

Mundial en España

"No soy Presidente de la Federación y por lo tanto no puedo opinar sobre cosas que no conozco"

Mundial cada dos años

"Hay que tomar la decisión que sea más beneficiosa para el fútbol y sus componentes. No se por qué se quiere hacer un Mundial cada dos años"

Selección Absoluta y Olímpica

"Hay que felicitar a Luis Enrique y a los jugadores y también a Rubiales por el éxito de la Eurocopa al igual que a De la Fuente y a sus chicos porque fueron grandes éxitos"