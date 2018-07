Ancelotti: "Es imposible callar la boca al presidente de la FIFA"

El técnico del Real Madrid critica a Blatter después de que el suizo asegurara que "el Balón de Oro debería ganarlo Manuel Neuer". Ancelotti no tiene dudas que Cristiano Ronaldo es el gran favorito de entre [[LINK:INTERNO||||||los 23 candidatos al galardón]] . "Estas palabras (de Blatter) no tienen mucho sentido. No hay duda de que Cristiano va a ganarlo", afirmó Ancelotti.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, respondió este miercoles a las declaraciones de Joseph Blatter, presidente de FIFA, que aseguró que "el Balón de Oro debería ganarlo Manuel Neuer", y, convencido de que el único merecedor es su jugador Cristiano Ronaldo, afirmó que "es imposible callar la boca al presidente de la FIFA".



"Me sorprende lo que hace el presidente, pero qué tenemos que hacer, es imposible callar la boca al presidente de la FIFA", respondió Ancelotti cuando fue preguntado por la opinión de Blatter.



El técnico italiano no coincide con que el favorito deba ser el portero campeón del Mundo con Alemania Manuel Neuer y señaló que el portugués Cristiano Ronaldo, campeón de Liga de Campeones y Copa del Rey, ha estado por encima de todos.



"El Balón de Oro es un tema del que siempre se ha hablado meses antes, pero este año no hay muchas cosas que pensar porque si Cristiano el año pasado tenía otros jugadores como Ribery o Messi, este año ganando títulos muy importantes con el Real Madrid y marcando muchos goles no hay duda de que va a ganarlo. Por eso estas palabras (de Blatter) no tienen mucho sentido", opinó.



Ancelotti [[LINK:INTERNO||||||también está nominado a mejor técnico]], galardón con el que bromeó respecto a que puede que ya no se lo den tras sus declaraciones contra Blatter.



"Estoy orgulloso de estar en esta categoría y me gustaría ganarlo, pero el premio más grande ya lo he recibido, que era ganar la Champions. Ya lo tengo en casa, una pequeña, y la grande en el Bernabéu. Si gano otra tengo que ampliar la vitrina de casa", comentó.