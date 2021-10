Alberto Ginés: "Intento ignorar lo que piensa la gente de mí, no tengo necesidad de presionarme"

Alberto Ginés entró en la historia del deporte español en los Juegos Olímpicos de Tokio consiguiendo la medalla de oro en escalada. El joven extremeño de 18 años, conseguía ganar la medalla más importante en su debut en unos Juegos y en un deporte que también se disputaba por primera vez en la máxima competición deportiva mundial. Desde que consiguió esta hazaña, la vida de Ginés ha cambiado totalmente "mi vida es una locura desde que llegué de Tokio, estoy intentado disfrutarlo todo lo que puedo".

Convertido en un personaje público tras su éxito deportivo, Ginés reflexiona sobre cómo le afecta la presión: "intento no pensar demasiado en lo que he conseguido e ignorar lo que piensa la gente de mí, no tengo necesidad de presionarme. Los Juegos han sido una competición muy importante pero es eso, una competición. Que haya ganado en esa competición no determina que tenga que ganar en la siguiente".

Hace solo unas semanas, Alberto anunció que tras los Juegos su temporada ha terminado y hasta 2022 no volverá a competir. Sobre en qué quiere seguir mejorando en su deporte, Alberto Ginés dice que le "gustaría mejorar en la parte de los bloques y ser todo lo bueno que pueda en cuerda. Mi objetivo es ganar la Copa del Mundo y llegar en la mejor forma posible en Paris 2024".

El éxito de Alberto Ginés debe ser aprovechado por la Federación de Escalada para dotar a los escaladores de lo necesario para seguir desarrollando su deporte en las mejores condiciones y así poder seguir alimentando su formación y sus competiciones. Pero, ¿está sirviendo para algo lo conseguido por Ginés? Alberto dice que ya se están dando pasos para seguir avanzando: "ya está habiendo cambios, son pequeños pasos que hacen que se pueda formar una base para la escalada. Hay que trabajar en la base e intentar aprovecharlo ahora".