El Papa Francisco oficia la homilía del multitudinario funeral por Benedicto XVI y otras noticias

Volvemos a Roma, a la plaza de San Pedro donde está en marcha el multitudinario funeral por Benedicto XVI, ejemplo de valentía, generosidad y discreción. Es lo que ha destacado el ministro de la presidencia Félix Bolaños, que asiste a la ceremonia rodeada de estrictas medidas de seguridad. A esta hora, sigue la homilía que oficia el Papa Francisco.

La Organización Mundial de la Salud ha publicado esta mañana los datos de casos positivos de Covid que le ha comunicado el gobierno chino a fecha 1 de enero de 2023:218.019 casos.

En paralelo, el gobierno chino acusa a occidente, en particular a la Unión Europea, de ensordecer al mundo poniendo en duda la veracidad de los datos que ellos publican.

Están de retirada en La Peza, los asistentes a la multitudinaria rave no autorizada que se ha prolongado durante seis días. Se están yendo con toda la tranquilidad del mundo, nos ha contado el alcalde de este pequeño municipio granadino, Fernando Álvarez Moles, quien no ha cerrado la puerta a que se repita la fiesta pero siempre con todos los papeles en regla. No han molestado y los vecinos, nos decía, se lo han pasado en grande.

En Estados Unidos, la policía investiga la muerte de ocho miembros de una familia, cinco de ellos menores. Los cadáveres se han encontrado en una vivienda de una comunidad agrícola en Utah. No se han dado detalles sobre las circunstancias que rodean esta tragedia.

Amazon eleva a más de 18.000 los empleados que va a despedir, una cifra récord que supone un 70 % más de lo que tenía previsto y anunciado, la empresa. La segunda compañía más grande de Estados Unidos pretende reducir en más de un diez por ciento su plantilla. Se suma así a los despidos de otras tecnológicas como Meta y Twitter.

El tiempo va a respetar la llegada de los Reyes Magos, aunque fresco, ambiente seco y estable en general para disfrutar de las cabalgatas.