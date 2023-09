INFORMATIVOS

Las noticias en Onda Cero de las 17:00 (29/09/2023)

El Rey Felipe VI ha convocado una nueva ronda de consultas para los días 2 y 3 de octubre, después de la fallida investidura de Alberto Núñez-Feijóo. El líder popular ha obtenido el mismo apoyo que el pasado lunes, aunque se ha considerado nulo el voto del diputado de Junts que voto a favor por error. En el parlamento catalán, se ha tomado la decisión de no investir a ningún candidato que no se comprometa a organizar un referéndum. En Europa siguen las negociaciones para establecer una política migratoria común, después de que haya aumentado en un 60% la llegada de migrantes menores no acompañados por la ruta del Mediterráneo.