INFORMATIVOS

Las noticias de Onda Cero de las 16:00 horas (10/07/2023)

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo, ultiman en sus respectivos despachos, detalles de cara al cara que mantendrán esta noche en Atresmedia, a partir de las diez de la noche; Erdogán advierte de que no aprobará el ingreso de Suecia si no se reanudan las conversaciones para que Turquía ingrese en la Unión Europea; Goretti Sanmartín no asistirá al oficio religioso de la ofrenda al Apóstol en Santiago y Carles Puigdemont no asistirá al pleno del Parlamento Europeo por temor a ser detenido después de que el Tribunal General de la Unión le haya retirado la inmunidad.