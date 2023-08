INFORMATIVOS

Las noticias en Onda Cero de las 11:00 (31/08/2023)

Agenda política marcada por la sesión de investidura y por los movimientos políticos tras el rechazo de los socialistas al plan planteado ayer por Alberto Núñez Feijóo para dar inicio a una legislatura que no dependa de los independentistas. Hoy el líder del PP arranca el nuevo curso político en la Comunidad de Madrid con la presidenta regional, Isabel Diaz Ayuso, que ya ha criticado el "no es no" de Sánchez a Feijóo, y su sí al independentismo. A pesar del no de los socialistas, hay satisfacción en el PP tras la Reunión de ayer, como ha reconocido, en declaraciones a mas de Uno, el coordinador general el Partido Popular, Elías Bendodo.