El grupo Volkswagen-SEAT acepte el dinero de las ayudas PERTE al vehículo eléctrico, Fenadismer no se suma a la huelga del transportistas y otras noticias

La ministra de Industria, Reyes Maroto, se congratula por la decisión del grupo Volkswagen-SEAT de aceptar los casi 400 millones de euros en ayudas del PERTE al vehículo eléctrico. Maroto ha subrayado que la confianza de las dos compañías permitirán convertir a España en el puente de la electromovilidad en Europa.

La decisión confirmada hoy por el grupo acaba con la incertidumbre en Sagunto ya que se mantiene el proyecto de construir en la ciudad valenciana una gigafactoria de baterías. Son buenas noticias también para Navarra porque la inyección económica permitirá modernizar la planta de Landaben.

Cementerio nuclear

El Ayuntamiento de Villar de Cañas, en Cuenca, asegura en un comunicado que va a seguir batallando para que el municipio albergue el Almacén Temporal Centralizado, tal y como fue designado en 2011. En el plan que diseña el Ministerio de Transición Ecológica, se descarta abrir un cementerio nuclear único en el país. Su apuesta pasa por que cada central acumule sus residuos. En un comunicado, el Ayuntamiento lamenta que se arrebate esta inversión al municipio "por capricho" del presidente regional, Emiliano García Page.

Huelga de transportistas

Fenadismer no se sumará a la huelga del transporte convocada por plataforma a partir del lunes. Se ha votado en asamblea extraordinaria y rechazo unánime de los treinta mil socios que integran la patronal al considerar que las medidas aprobadas recientemente por el Gobierno no justifican en estos momentos, llevar la presión al límite. Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, pide respeto para todos, los que secunden el paro y los que quieran trabajar.

Muere Carlos Pacheco a los 60 años

El pasado mes de septiembre fue diagnosticado de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y lo compartió en las redes sociales, hoy ha fallecido a los 60 años, Carlos Pacheco, primer español en hacerse un lugar de honor en la industria estadounidense del cómic.

Elecciones en Estados Unidos

En Estados Unidos sigue el recuento de votos de las elecciones de medio mandato. Hasta el momento, resultados muy ajustados. La última actualización mantiene el triunfo de los demócratas en el Senado y de los republicanos en la Cámara de representantes. No se están cumpliendo las expectativas para el partido republicano. Sara Matthews, antigua asesora el ex presidente Donald Trump, acaba de decir que estos resultados son el mejor indicador de que no debería presentarse a los comicios de 2024.