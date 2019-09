Boletín de noticias de Onda Cero del 5 de septiembre de 2019 a las 13:00

INFORMATIVOS

Amenaza expresa del Presidente catalán, si no hay sentencia absolutoria en el juicio del 'Proces' van a seguir el camino hacia la independencia. El gremio de editores de libros de texto denuncia el caos y las diferentes normativas dependiendo de cada comunidad. La Comisión Europea no se pronuncia sobre una eventual prórroga del Brexit porque para ellos, al no recibir ninguna noticia de Londres, la fecha sigue siendo el 31 de octubre. Ha dimitido el hermano de Boris Johnson, dice que antepone el interés nacional a la lealtad familiar.