Boletín de noticias de Onda Cero del 30 de julio de 2020 a las 19:00

"En el mundo entero, la evolución de esta pandemia no está siendo favorable" pero sí que podemos destacar que "Europa es lugar en el que está siendo más favorable y cierto grado de control de la incidencia". Entre los países de la UE, comenta que Reino Unido, España, Italia, Turquía y Alemania, "todos con más de 200.000 casos" son los más afectados y les sigue Francia, "con menos de 200.000".

En España sigue "habiendo transmisión comunitaria y en algunos sitios a un ritmo mucho mayor como en Aragón o Cataluña". Explica que 1.229 casos en el último día y que en la última semana ha habido más de 13.000 nuevos casos. Aunque de esos destaca que "un 60% de los casos son asintomáticos, lo que demuestra grandes casos previos a los síntomas.

Hasta la fecha no hay presión asistencial en nuestro sistema sanitario, lo que no quiere decir que en algún punto concreto no pueda haber una mayor presión sobre el sistema.

60% de asintomáticos

Todo esto se debe a que la población afectada es "mucho más joven y mucho más sana". Aunque sí que ha matizado que "eso no significa que no se estén produciendo casos muy graves".

"En la última semana se han detectado 70.000 sospechosos frente a los 50.000 de la semana anterior", una muestra a juicio de Simón de que "cerca del 100% de los casos sospechosos son diagnosticados".

Fernando Simón también insiste en que "tal vez a final de año habrá ya una vacuna disponible, mientras el virus sigue circulando".

75% de los brotes son de menos de 10 personas

Sobre los brotes comenta que en la actualidad tenemos un total de 483 brotes activos, que suman 5.700 casos en total. Aunque la buena noticia es que "el 75% de los brotes tienen menos de 10 personas".

De una segunda ola dice que "desde luego si esto lo fuera, ahora mismo no lo parece, ahora mismo lo que hay son brotes y no hay que utilizar nombres llamativos porque la realidad es que ahora mismo la situación en España no es comparable a lo que vivimos en marzo y en abril". Considera que "la segunda oleada es difícil que la veamos ahora en España y en Europa, sólo se produciría si hubiera una transmisión generalizada descontrolada".

Polémica en sus vacaciones

Respecto a la polémica con sus vacaciones dice que "me parece de mal gusto que pregunten por mi vida personal" y sobre la polémica foto sin mascarilla señala que "pertenecen a mi vida personal y sólo puedo decir que los que sean razonables valorarán lo que tengan que valorar y los que no sean razonables valorarán lo que tenga que valorar".

También, ha pedido disculpas a la parte del sector del turismo que se haya podido ofender" y sobre su destitución comenta que "eso tendrían que hacerlo mis superiores".

