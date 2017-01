Pedro Sánchez, a Onda Cero: "Estoy meditando; tengo muchas ganas y fuerza"

En la conversación con la periodista de Onda Cero ha afirmado que "me encuentro bien e impresionado con la cantidad de gente que me pide que me presente". Él sigue convencido que la militancia está con él, asegura Bárbara.

Además, Pedro Sánchez ha añadido que "no me va a afectar lo que hagan Susana Díaz y Patxi López".