Lemmy, genio y figura

El día de los inocentes nos gastó una de las peores bromas: nos quitó a Lemmy, uno de esos tipos de los que tranquilamente se puede decir aquello de que era "más grande que la misma", porque para poder vivir lo mismo que él el resto de los mortales necesitaríamos tres o cuatro vidas más.

Puede que no haya vendido tantos millones de discos como otras estrellas, pero fue influyente como pocos, muy querido y respetado por todos los grandes del negocio. Como muestra un botón: el imprescindible documental "Lemmy. 49% Motherfucker - 51% Son of a Bitch".

Siempre vivió al limite la máxima de "Sexo, drogas y R&R" y los médicos no entendían cómo podía seguir vivo con todo lo que se seguía manteniendo esa dieta tan poco saludable, con el bourbon como plato principal. Pero Lemmy, como Keith Richards u Ozzy, estaba hecho de otra pasta.

Los achaques, que durante este año le hicieron cancelar un par de giras, tampoco pudieron con él... Pero el 26 de diciembre le diagnosticaron un cáncer que en sólo un par de días acabó con él cuando acababa de cumplir los setenta años. Cuentan que estaba en casa jugando con uno de los videojuegos de su querido Rainbow, el conocido restaurante del angelino Sunset Boulevard en el que pasaba la mitad del día cuando no estaba en la carretera.

Siempre nos quedará su música y para recordarle bastará con poner a todo volumen "The Ace Of Spades", probablemente la canción más conocida de Motörhead; banda por la que pasó a la historia, marcada por su voz cazallera y su peculiar forma de tocar el bajo, rasgando las cuerdas a un ritmo endiablado mientras en el mástil dibujaba acordes más propios de un guitarrista.

Siempre se ha encasillado a Motörhead como banda de heavy metal, y pese a que ciertamente influyeron a muchos artistas del género, sus actuaciones arrancaban con Lemmy diciendo "We are Motörhead And We Play R&R", porque eso es en realidad lo que tocaban, puro R&R, salvaje y acelerado, pero al fin y al cabo simple R&R.

Y es que Lemmy amaba el rock and roll de los 50 sobre todas las cosas, y le gustaba tocar versiones de Elvis y Buddy Holly (entre otros) con algunos de sus proyectos paralelos en cuanto encontraba un hueco. Su otra debilidad eran los Beatles y los Yardbirds bandas que le influyeron notablemente cuando empezó a tocar a mediados de los sesenta.

Hoy todos los rockeros estamos de luto. Se ha ido uno de los nuestros, un patriarca al que echaremos mucho de menos y nunca olvidaremos. Pero hay que levantar el ánimo y la mejor forma de hacerlo en estos momentos es echarle la oreja al homenaje que le rendimos este pasado verano en Más de Uno, recordando algunos de los pasajes de su biografía, Lemmy.