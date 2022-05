Kinótico 312. La Academia de Cine busca un relevo continuista para Mariano Barroso

El próximo sábado 4 de junio se celebran elecciones a la presidencia de la Academia de Cine. Será el relevo del director Mariano Barroso, que ha cumplido ya su primer mandato. En Kinótico hemos hablado con Fernando Méndez Leite, Luisa Gavasa, Valerie Delpierre y Teresa Medina, las tres candidatas y el candidato a ese relevo... cuyos programas, con matices y perfiles distintos, toman como base el legado de la actual presidencia. En el Kinótico de esta semana charlamos también con Ramón Campos, productor de la serie 'Now and then', con Natalia de Molina y Juan Miguel del Castillo, protagonista y director de 'La maniobra de la tortuga'... y con Octavio Alzola, director de programación y marketing de los Cines Renoir.

Contenidos del programa

00:00.- La portada, con David Martos

01:45.- Lo que tienes que saber, con Iñaki Mayora. Incluye perfiles de los candidatos a la presidencia de la Academia de Cine

16:20.- Observatorio en Bremen, con Janina Pérez Arias [Ms. Who Magazine], Eneko Ruiz Jiménez [El País] y Octavio Alzola, director de programación y marketing de los Cines Renoir

58:35.- Entrevista con Ramón Campos, productor de la serie 'Now and then'

01:13:35.- Lo que se estrena, con Iñaki Mayora

01:20:50.- Entrevista con Juan Miguel del Castillo y Natalia de Molina por 'La maniobra de la tortuga'