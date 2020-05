Kinótico 198. Reese Witherspoon, Time's Up y el motor de cambio de Hollywood

Repasamos el perfil de la actriz y productora que está cambiando la industria... con motivo del estreno de su nueva serie, 'Little fires everywhere'

Este viernes 22 de mayo llega a Amazon Prime Video la serie 'Little fires everywhere', protagonizada y producida por Reese Witherspoon. Con ese motivo repasamos su trayectoria y analizamos su figura, impulsora de proyectos liderados por mujeres en Hollywood y fuerza motriz del movimiento Time's Up, contra el acoso a las actrices.

Contenidos del programa

01:30.- Lo que tienes que saber, con Bernardo Pajares

10:30.- Entrevista con Bernard Bullen, actor en la serie 'The Mandalorian'

26:40.- Observatorio en Bremen, con Janina Pérez Arias. Hoy, la figura de Reese Witherspoon

41:30.- Los estrenos de la semana

49:10.- Las series, con David Noriega. Hoy, 'Snowpiercer' y otras series que llegaron desde el cine