Kinótico 173. Los Goya que Antonia San Juan perdió... y nunca cobró

Con la alteración de nuestra parrilla de programación provocada por la pandemia de coronavirus, Kinótico regresa a la antena de Onda Cero en las noches del fin de semana. En la edición de este sábado charlamos con la actriz Antonia San Juan. La película que coprotagoniza, 'El hoyo', acaba de llegar a Netflix. También hablamos con Diana Rojo, una de las creadoras de la webserie 'Luimelia', disponible en Atresplayer Premium. También nos preocupamos del aplazamiento del Festival de Cannes y lo analizamos con el distribuidor Enrique Costa, de Avalon.

Contenidos del programa

01:30.- Lo que tienes que saber, con Bernardo Pajares. Incluye análisis sobre el aplazamiento del Festival de Cannes con Enrique Costa

11:30.- Entrevista con Antonia San Juan por la llegada de 'El hoyo' a Netflix

23:48.- Entrevista con Diana Rojo, una de las creadoras de 'Luimelia', disponible en Atresplayer Premium

29:55.- Estrenos de la semana: 'The Mandalorian', 'The Banker', The Filmin Times...