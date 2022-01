'El poder del perro', 'West Side Story' y 'Succession' vencen en los Globos de Oro del boicot y el silencio

Los Globos de Oro de la discordia, los del boicot, los que muchos agentes de la industria audiovisual norteamericana dijeron que no debían celebrarse... han tenido lugar esta madrugada. Sin embargo, la ceremonia número 79 de los galardones que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood [HFPA por sus siglas en inglés] no ha tenido nada que ver con las 78 anteriores. Se ha desarrollado como un evento privado, sin estrellas entre los asistentes y sin retransmisión en directo. Un serie de tuits, confusos en ocasiones por su redacción, ha sido la única conexión con el mundo del grupo de periodistas y críticos de todo el mundo acreditado en Los Ángeles. Y aún así, los Globos de Oro no están muertos.

El pasado mes de febrero, apenas una semana antes de la celebración de los 78 Globos de Oro, el periódico Los Ángeles Times publicaba un extenso reportaje en el que revelaba la falta de diversidad y las prácticas irregulares [en lo económico] de la HFPA. Tras la gala, muchas agencias de representación de actores comenzaron a distanciarse de la organización -actrices se habían quejado durante años del tratamiento que recibían por parte de la asociación-, después fueron las plataformas y canales los que anunciaron que no acudirían a los Globos sin una profunda reforma, y finalmente fue la cadena NBC la que puso negro sobre blanco que no retransmitiría la gala de 2022.

La lista de ganadores y ganadoras de esta noche nos deja varias claves de cara al futuro.

1. La HFPA ha premiado la diversidad (o al menos lo ha intentado)

Las películas más premiadas de la noche ['El poder del perro', de Jane Campion, y la nueva 'West Side Story', de Steven Spielberg] muestran cierta apuesta por la diversidad por parte de los nuevos miembros de la HFPA, que ha abierto parcialmente sus filas de cara a esta ceremonia del boicot. Campion se ha convertido esta noche en la tercera mujer de la historia en ganar un Globo de Oro a la Mejor Dirección [la segunda fue Chloé Zhao, el año pasado, por 'Nomadland'], y dos de las ganadoras en las categorías de interpretación son Rachel Zegler y Ariana DeBose, las actrices de ascendencia latina de 'West Side Story'. DeBose ha celebrado el premio en Twitter, convirtiéndose en una de las escasas estrellas que han roto el silencio en torno a la ceremonia.

En el terreno de las series ha hecho historia Mj Rodríguez [Michaela Jae Rodríguez], la protagonista de la serie 'Pose'. Se ha convertido en la primera mujer trans en conseguir un Globo de Oro interpretativo. En sus redes sociales ha agradecido el premio a la Mejor Actriz de Drama: "Esta es la puerta que abrirá la puerta a mucha gente talentosa. Verán que conseguir algo más es posible. Verán que una joven afrolatina de Newark, en Nueva Jersey, que tenía un sueño, pudo cambiar las mentes de los demás con amor".