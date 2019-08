Pedro Almodóvar recoge el León de Oro a toda su carrera en Venecia y se reivindica: "Es un acto de justicia poética"

Un periódico local veneciano decía ayer que Pedro Almodóvar es un “león herido”, porque nunca se ha llevado en Venecia un León de Oro competitivo o la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Quizá en eso había algo de verdad, porque hoy el director manchego recordaba en su rueda de prensa que vino en 1988 con ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ [antes lo había hecho con 'Entre tinieblas', en 1983]… y entonces, el presidente del jurado, Sergio Leone, le sugirió que tenía que ganar, cosa que no ocurrió.

"No es que le reproche nada a Sergio Leone, en absoluto, pero siento que 31 años después, me están dando el León de Oro por una película que traje en el 88. Y quiero creer que es un acto casual de justicia poética", decía en la rueda de prensa, levantando el aplauso de los y las periodistas. Desde ese 1988 no ha vuelto a competir en el Lido, se lanzó en brazos de Cannes. De aquel año recuerda lo contento que estaba de que la tropa de actrices proyectara la imagen de una España ultramoderna.

El Festival de Venecia hoy está preocupado por el #meToo y por la presencia de Roman Polanski en la competición. Después de la rueda, en conversación con Onda Cero, Almodóvar aseguraba que es imprescindible separar al director de su obra: "Es una cuestión moral. Hay que distinguir absolutamente entre la obra de una persona y su conducta moral. Son dos temas que no deben ir juntos. Es una equivocación. Además, corresponde a una reacción que no me gusta. Esconde una reacción que no me gusta", decía.

Asegura el director de ‘Dolor y Gloria’ [en la terna de las preseleccionadas para representarnos en los Oscar] que nunca ha rodado pensando en el público ni en el mercado, y que su cine fue la prueba de que España era una democracia real muy pocos años después de la muerte de Franco. Pero la palabra que antes hemos escuchado, "tiempo", ha dominado la mañana. Dice que las señales más claras de ese tiempo es que ahora tiene el pelo blanco y que viste de traje en los festivales.

Al entregarle el León de Oro, poco antes de una proyección de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', Lucrecia Martel le ha dedicado unas palabras. La presidenta del jurado oficial le ha asegurado que, viendo el panorama en España y en el mundo, con el auge de los políticos de ultraderecha, su voz es más necesaria que nunca. Además ha recordado que Almodóvar dio voz a las mujeres cuando el feminismo no estaba en la agenda.