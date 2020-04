Lo que tienes que ver (24/04/20). 'Defending Jacob', tan sueca que se acaba congelando

Este viernes 24 de abril comenzamos el repaso a los estrenos de la semana por 'Defending Jacob'. Le hacemos bastante poco caso a la plataforma Apple TV+. Está ahí, callada, sin saber muy bien cómo competir con las demás. Pero se está dejando el dinero en producir series y películas con estrellones… y este viernes comenzamos por ahí. Por un drama legal, así como azulado-grisáceo tipo producción nórdica. Jacob es un adolescente al que todas las pruebas parecen señalar como asesino de un compañero de clase. Sus padres son Michelle Dockery y Chris Evans, que resulta que es el fiscal del caso. El personaje de Evans deja su trabajo y se dedica, junto a su pareja, a defender a su hijo desde fuera del sistema judicial.

El arranque de la serie tiene ese aliciente, el de ver cómo una pieza del engranaje se distancia… e intenta buscarle las cosquillas a dicho engranaje. Y sin embargo, a medida que va avanzando la trama, empiezas a pensar que el chicle se está estirando demasiado… y empieza a importante cada vez menos qué pasa con Jacob. La serie juega tanto a ese juego de los cebos y señuelos, a hacerte dudar de las intenciones de los protagonistas, que pierdes la fe en ellos y dejas de viajar a su lado… para empezar a contemplar todo como un cuadro en un museo, a una distancia de tres metros. Y así es complicado empatizar con una serie. Los actores están bien. Los guiones… lo dicho. Una serie tan fría que te sitúa al borde de la congelación.

La caza sin fin de Chris Hemsworth

La verdad es que esta semana… o estamos pesimistas, o las plataformas no han acertado con los estrenos. A Netflix llega ‘Tyler Rake’, una película en la que Chris Hemsworth -que parece que no puede dejar de hacer de ‘Thor’ allá donde va- da vida a un mercenario al que contratan para rescatar a un adolescente secuestrado en la India. Esta semana el asunto va de adolescentes a los que les pasan cosas. Bueno, a este pobre chaval lo secuestra una mafia local y la empresa de Hemsworth lo manda al rescate. Os podéis imaginar la ensalada de tiros. Antes, durante y después del rescate. Con un paréntesis para sacar el pañuelo -en el centro de la película- por culpa de una revelación del pasado… que sale en el tráiler. ‘Tyler Rake’ está rodada maravillosamente. Las persecuciones por dentro de los edificios o a bordo de los coches dejan la boca abierta… pero me temo que eso es todo lo que este thriller puede ofrecer: espectacularidad en la producción. Habrá quien necesite justo eso para una siesta. Nos parece bien.

Tampoco nos ha convencido la segunda gran apuesta de animación de Netflix después de ‘Klaus’, la película que nos deslumbró hace unos meses. ‘Los hermanos Willoughby’, que ya se puede ver en la plataforma, cuenta con un plantel de voces famosas en la versión original -no en el doblaje español-, como Ricky Gervais o Maya Rudolph, y cuenta la historia de unos hermanos que deciden mandar lejos, muy lejos, a un viaje exótico y seguramente a la muerte… a unos padres que no les quieren y que viven ensimismados el uno con el otro. La trama es más o menos entretenida, pero la estética… resulta un poco chirriante. Una mezcla de texturas y de estilos que no pegan ni con cola. La película se ve con las cejas arqueadas, sin poder creer alguno de los giros argumentales, y al terminar no sabes muy bien si se la pondrías a tus hijos o no.

Vamos a terminar con dos tibias recomendaciones. La primera es la tercera temporada de ‘La casa de las flores’, ese culebrón mexicano que tiene al frente a Paulina de la Mora y que ya ha vuelto a aterrizar en Netflix. Es lo que es… y distrae bastante. Para estos días de encierro es una buena opción. Y en Filmin han estrenado la serie ‘Edén’. Es una opción bastante menos escapista que retrata muchos aspectos de la inmigración y el flujo de refugiados en Europa. Intenta abarcar mucho, en mi opinión aprieta poco, pero el marco general que dibuja resulta igualmente interesante. No podíamos acabar tan negativos, aquí tenéis dos opciones. Y en los catálogos muchas más, así que… ¡rebuscad! Buen fin de semana…