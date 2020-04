Lo que tienes que ver (10/04/20). 'The good fight' sigue siendo la reina de las series

Como estamos en Viernes Santo -confinado- vamos a mostrar nuestra devoción por una obra. En este caso, laica. Esta semana vamos a recomendar algunas cosas para ver, algunas series y algunas películas… pero hay una que se sale, que hace estallar todos los termómetros. Que no debería medirse con la misma vara que el resto porque adelanta a todo por la derecha y por la izquierda… Perdón por el entusiasmo, ¿eh? Pero… es que soy muy fan de ‘The good fight’. Ya sabéis que es un spin-off de ‘The good wife’, una serie en la que había mucha ley y mucho amorío… y bueno, en el spin-off hay mucha ley y mucho politiqueo, y menos amorío. Y es un disfrute brutal.

En el primer capítulo de la cuarta temporada dan un triple salto mortal, fantasean con que Hillary Clinton ganó las elecciones a Trump… pero desde una perspectiva distorsionada y maravillosa. Este guión es una proeza y, quien quiera engancharse al tren, tiene todas las temporadas de la serie en Movistar +. Se puede ver sin necesidad de ver antes ‘The good wife’, aunque sería la experiencia completa, ideal, que sin duda recomendamos. Nos parece un planazo de cuarentena. Porque además esta cuarta temporada corrige algunas cosas de la tercera -que se puso un poco “creativa”- y las pule. Y endereza el rumbo. Y todo bien. Y Christine Baranski, presidenta de la vida.

La línea por la que camina Mariano Barroso

Esta semana Movistar está que se sale porque también estrena -esta vez en modo temporada completa de seis capítulos, porque ‘The good fight’ es uno por semana, después del estreno de EEUU- la nueva serie de Mariano Barroso: ‘La línea invisible’. Es una producción que cuenta los primeros atentados de ETA en 1968 y cómo la banda terrorista, que había surgido unos años antes, decide cruzar… eso, la línea invisible entre la lucha incruenta y la armada. Lo primero que tenemos que decir es que Mariano Barroso está en un ciclo virtuoso. Su serie ‘El día de mañana’, con el mismo trasfondo histórico, estaba llena de aciertos… y aquí afina un poco más en el retrato de los primeros etarras.

La construcción que hace de Txabi Etxabarrieta, con la colaboración imprescindible de Àlex Monner -que quizá está en su mejor papel- es sutil, tiene alma… y consigue que veamos a través del asesino, y del ideólogo, para encontrar el núcleo de la persona y del personaje. Barroso camina también por esa línea invisible y con mucho riesgo de la moral… y sale completamente airoso, porque retrata la barbarie ideológica de los etarras pero también la barbarie de la dictadura ante la que respondían [al menos aquellos iniciadores]. Muy bien, hay que verla.

En Filmin y en Movistar+ podéis encontrar la película ‘Fuga de Pretoria’. Está ambientada en una cárcel de Sudáfrica, a finales de los 70. Allí está encarcelado Daniel Radcliffe, o sea Harry Potter, por pertenecer al partido de Mandela -el partido antiapartheid, para entendernos. La película está basada en la historia del activista real y de cómo urdió un plan para escaparse de esa cárcel fabricando llaves de madera de todas las puertas que encuentra en su camino hasta la calle. La película es muy muy sencillita, es una clásica película de evasión carcelaria… y en su sencillez no comete demasiados errores, así que para una tarde de finde con el ojo medio abierto en el sofá, ver a Harry Potter escaparse de la cárcel… nos vale. Y luego está ‘Vivarium’.

Cuando buscar casa es una pesadilla

Aunque esta sección, o columna de opinión, se llama ‘Lo que tienes que ver’, sinceramente no sé si tenéis que ver ‘Vivarium’. Yo os lo cuento y vosotros decidís. Una pareja, la que forman Jesse Eisenberg e Imogen Poots, vive en el Reino Unido y se quiere comprar una casa. Un día van a una inmobiliaria donde les atiende un señor muy extraño, medio robot-medio loco de la colina. Este sujeto se empeña en llevarles a ver una urbanización de color verde, como de cartón piedra. Hasta el cielo es de cartón piedra. Y mientras están viendo la casa… él desaparece y les deja atrapados en la urbanización. No porque nadie cierre la reja, sino porque se genera un bucle infinito de adosados con jardín del que no pueden salir.

En ese momento comienza una pesadilla en la que ambos se ven obligados a criar a un niño, a imagen y semejanza del tipo de la inmobiliaria, si quieren salir de allí. Es retorcida, te mantiene pegado a la pantalla… pero no sé. Sinceramente… no sé. Está en la sala virtual de cine. Y para acabar dejadme que os haga una recomendación más, muy corta. ‘Pure’, serie de Filmin. Chica escocesa con imágenes sexuales en la cabeza, relacionadas con todo lo que ve. Huye a Londres para averiguar qué le pasa. Muy fresca, bastante divertida. ‘Pure’… bien. Esta semana también hay cosas que no, pero con esto de la Semana Santa estamos generosos y lo dejamos aquí. Que paséis buen finde… en casa…