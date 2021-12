El pasado fin de semana nos dejó a los 91 años de edad Stephen Sondheim, letrista de 'West Side Story' y autor de 'Sweeney Todd' o 'Sunday in the park with George'. Con la ayuda de Fernando de Luis-Orueta repasamos su carrera y cómo los musicales que concibió fueron trasladados al cine. También charlamos con Marta Ribera, una de las actrices del nuevo montaje de 'Company' auspiciado por Antonio Banderas en el Teatro del Soho de Málaga.