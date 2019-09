Jennifer López dispara sus posibilidades de nominación al Oscar tras la presentación de ‘Hustlers’ en Toronto

Desde el estreno de 'Selena', hace más de 20 años, la cantante y actriz no había estado en la conversación del Oscar

En 1997, Jennifer López dio la sorpresa con su nominación al Globo de Oro -como Mejor Actriz de Cine en Comedia o Musical- gracias a la película 'Selena', de Gregory Nava, en la que interpretaba a la cantante tejana Selena Quintanilla-Pérez. 22 años después, el estreno en el Festival de Toronto de su película 'Hustlers' -que en España se llamará 'Estafadoras de Wall Street'- vuelve a relacionar a la artista con la carrera de premios de Hollywood.

López, a la que los críticos presentes en el certamen canadiense sitúan como candidata al Oscar a Mejor Actriz de Reparto, interpreta a Ramona, la "lideresa" de un club de strippers. El argumento de la cinta que dirige Lorene Scafaria, basado en un reportaje real del New York Magazine, se centra en sus artimañas para estafar a un grupo de empresarios de Wall Street. La protagonista de la película es Constance Wu -'Crazy Rich Asians'-, la nueva confidente del personaje de López.

Como decimos, las críticas son radicalmente positivas. Dice Kate Erbland en Indiewire que el rumor de Oscar para Jennifer López "no es ninguna broma", y que 'Hustlers' ha cambiado nuestra visión de las películas de strippers para siempre. "López domina la película", dice la crítica, "igual que Ramona domina el club". Para Gregory Ellwood, de The Playlist, "Wu y López hacen lo que tienen que hacer. Para Beandrea July, en The Hollywood Reporter, Jennifer López sirve en pantalla "su mejor interpretación".